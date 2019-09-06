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РИА Новости

В Индии 74-летняя женщина родила двойню

05:19 06.09.2019 (обновлено: 06:13 06.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВ перинатальном центре
В перинатальном центре
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В перинатальном центре. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек, пишет газета Hindustan Times.
Как заявил директор больницы, Эрраматти Мангаямма (Erramatti Mangayamma) родила с помощью кесарева сечения.
"Операция прошла гладко. И мать, и новорожденные здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако мать отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла выйти из пережитого за последние несколько часов стресса", - сказал он.
Мангаямма не сможет кормить детей грудью, они получат молоко из донорского банка.
По словам директора, пожилая женщина смогла выносить и родить детей благодаря тому, что не имела таких медицинских осложнений как диабет и гипертензия.
Мангаямма и ее 80-летний муж Рая Рао поженились 22 марта 1962 года. На протяжении последних 57 лет пара безуспешно пыталось завести ребенка. Однако благодаря процедуре искусственного оплодотворения 74-летняя женщина смогла забеременеть в январе текущего года.
Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью искусственного оплодотворения, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.
Новорожденный
20 августа, 02:33РИА Новости
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