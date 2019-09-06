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РИА Новости

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

05:17 06.09.2019 (обновлено: 05:24 06.09.2019)
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CC BY 4.0 / Thales Alenia Space / Emmanuel Briot / Космический аппарат "Ямал-601"
Космический аппарат Ямал-601
CC BY 4.0 / Thales Alenia Space / Emmanuel Briot /
Космический аппарат "Ямал-601". Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов. Об этом на неправительственном Совете по международным отношениям заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд.
"В 1990-е годы, когда мы развернули значительные силы в космосе, мы исходили из того, чтобы у нас не будет соперников в космосе. Сегодня в космосе развернулось соперничество", - заявил Данфорд.
Спутник компании Intelsat
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СМИ: российский "блуждающий" спутник приблизился к американскому Intelsat
По его словам, в число противников США в этой области входят Россия, Китай, а также КНДР и Иран, у которых появился достаточный потенциал.
"Существует реальнейшая угроза для развернутых в космосе средств США. В связи с этим имеется реальнейшая угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно связаны с ним ", - заключил генерал.
Ранее американский президент Дональд Трамп на церемонии, посвященной официальному началу работы космического командования США, назвал космос следующей областью военных действий. По его словам, целью этого командования станет обеспечение доминирования Вашингтона в космосе.
В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, Москве придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.
В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющих доступ к космическим технологиям, официально не размещала в нем какое-либо оружие.
Пентагон в Вашингтоне
9 апреля, 19:28РИА Новости
В Пентагоне пообещали "защищать" космос от российского и китайского оружия
677263869
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КосмосДжозеф ДанфордМинистерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Нет ничего вечного под этой Луной. Даже американская гегемония - не навсегда. Умение смиряться с неизбежным - полезное качество.
6 сентября, 05:55
lizander_57 Лизандер
1630001
" Космический потенциал" США - это, по их представлению, единоличное присутствие в космическом пространстве. Любой соперник - уже угроза. Очевидно, потенция американцев весьма и весьма слабенькая, если боится соперничества. Какая-то не впечатляющая потенция.
6 сентября, 06:49
mm3minaeva
740000
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