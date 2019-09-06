В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов. Об этом на неправительственном Совете по международным отношениям Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов. Об этом на неправительственном Совете по международным отношениям заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд.

"В 1990-е годы, когда мы развернули значительные силы в космосе, мы исходили из того, чтобы у нас не будет соперников в космосе. Сегодня в космосе развернулось соперничество", - заявил Данфорд.

По его словам, в число противников США в этой области входят Россия, Китай, а также КНДР и Иран, у которых появился достаточный потенциал.

"Существует реальнейшая угроза для развернутых в космосе средств США. В связи с этим имеется реальнейшая угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно связаны с ним ", - заключил генерал.

Ранее американский президент Дональд Трамп на церемонии, посвященной официальному началу работы космического командования США, назвал космос следующей областью военных действий. По его словам, целью этого командования станет обеспечение доминирования Вашингтона в космосе.

В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, Москве придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.