Строители в Алеппо за 1,5 года восстановили и возвели заново 200 домов

"В этом микрорайоне очень много зданий, которые сильно пострадали от обстрелов, и сейчас мы их восстанавливаем. За полтора года успели отстроить 200 жилых домов, а до конца следующего года планируем сдать последние 160. Каждый из них рассчитан на пять квартир. Работаем строго в графике, всего хватает - рабочих, техники, материалов. Уверен, что закончим в срок", - сказал он.