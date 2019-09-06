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РИА Новости
Война в Сирии

Строители в Алеппо за 1,5 года восстановили и возвели заново 200 домов

05:08 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 6 сен - РИА Новости. Строители в Алеппо за последние полтора года отремонтировали или возвели заново 200 жилых домов в микрорайоне Джамия Ар-Рияд, который в ходе боев за город несколько раз переходил от боевиков к правительственным войскам, сообщил журналистам курирующий работы инженер Мухаммад Исмаил.
"В этом микрорайоне очень много зданий, которые сильно пострадали от обстрелов, и сейчас мы их восстанавливаем. За полтора года успели отстроить 200 жилых домов, а до конца следующего года планируем сдать последние 160. Каждый из них рассчитан на пять квартир. Работаем строго в графике, всего хватает - рабочих, техники, материалов. Уверен, что закончим в срок", - сказал он.
Типовое доступное жилье в микрорайоне на юго-западной окраине Алеппо, в составе района Аль-Хамдамия, начали возводить еще в 2007 году. Спустя пять лет были готовы 360 зданий, но заселить их так и не успели - район захватили боевики.
По словам Исмаила, еще шесть месяцев назад основной проблемой на этой стройке, как и на многих других, оставалась нехватка рабочих рук. Теперь, когда в страну массово возвращаются беженцы, эта проблема постепенно решается, отметил инженер.
По его словам, квартиры в строящихся домах уже раскуплены. "Те же, кто приобрел здесь жилье до войны, получат квартиры в первую очередь, причем с бесплатной отделкой", - отметил Исмаил.
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Война в СирииСирияАлеппо
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