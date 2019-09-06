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РИА Новости
Восточный экономический форум

Сбербанк не фиксировал мошеннических звонков роботов, подделывающих голоса

05:02 06.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России"
Логотип ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип ПАО "Сбербанк России". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк ещё не фиксировал случаев нового вида мошенничества - звонков роботов, подделывающих голоса, сообщил РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.
В феврале Кузнецов говорил, что россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества, который злоумышленники возьмут на вооружение в течение полугода: потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса. Тогда в качестве примера, демонстрирующего возможности новой мошеннической технологии, Кузнецов включил в зале аудиозапись диалога, в котором условный губернатор, говорящий голосом актера Иннокентия Смоктуновского, просил у собеседника 5 миллиардов рублей на строительства моста в регионе.
"Мы не зафиксировали, но на Западе это зафиксировано, и есть некоторые случаи, когда это уже имеет реализацию. В нашем банке мы это не фиксировали и, как я говорил, у нас, собственно, все те модели, которые уже созданы, они позволяют надежно защищать наших клиентов от этого риска", - сказал Кузнецов.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСбербанк РоссииРоссияЭкономика
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