Сбербанк не фиксировал мошеннических звонков роботов, подделывающих голоса

"Мы не зафиксировали, но на Западе это зафиксировано, и есть некоторые случаи, когда это уже имеет реализацию. В нашем банке мы это не фиксировали и, как я говорил, у нас, собственно, все те модели, которые уже созданы, они позволяют надежно защищать наших клиентов от этого риска", - сказал Кузнецов.