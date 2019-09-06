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РИА Новости
Культура

На кинофестивале в Торонто прошла премьера фильма про российский хоккей

04:43 06.09.2019
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© РИА Новости / Ирина Овчинникова Прохожие у одной из площадок Международного кинофестиваля в Торонто
Прохожие у одной из площадок Международного кинофестиваля в Торонто
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
ТОРОНТО, 5 сен - РИА Новости. На международном кинофествиале в Торонто прошла мировая премьера документального фильма о российском хоккее в 90-е годы - "Красные пингвины" американского кинорежиссера Гейба Польски.
"У Польски получился динамичный глубокий фильм, где много архива, много воспоминаний участников событий. Это интересно как срез истории глазами режиссера, эмигранта из России во втором поколении, - поделилась своими впечатлениями после просмотра Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО.
Также Екатерина пояснила для тех, кто не знаком с "хоккейной трилогией" Гейба, что в "Красной армии" автор выстроил историю вокруг легендарной пятерки российских хоккеистов, сделав главным героем Вячеслава Фетисова. "В "Пингвинах" он сконцентрировался вокруг 90-х и представил главным само время, в том виде, в котором его воспринял американец Стив Ворсоу – антрепренер, пытавшийся наладить американскую систему рекламы вокруг команды ЦСКА, - продолжает Екатерина. - Что из этого у Стива получилось? Понятно, что ничего".
Примечательно, что премьера "Красной армии" в Северной Америке состоялась в 2014 году также на Международном кинофестивале в Торонто. В этом году смотр проходит с 5 по 15 сентября. Российское кино на фестивале представлено на стенде РОСКИНО.
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КультураВячеслав ФетисовЦСКАРоскиноЕкатерина МцитуридзеСеверная АмерикаТоронто
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