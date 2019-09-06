Заблудившийся в Приморье подросток рассказал, как выжил в тайге

Пятнадцатилетний подросток, который 13 дней блуждал по тайге в Приморском крае, рассказал в интервью НТВ о том, как ему удалось выжить.

Юноша, по его словам, питался грибами, жег костры и ночевал под деревьями. Он прошел около 20 километров по лесу и вышел к пасеке, однако не смог позвонить родным из-за отсутствия связи. Добраться до населенных пунктов ему помешали размытые ливнями дороги.

Подросток пропал после того, как ушел в лес за грибами 23 августа. В поисках участвовали около 300 человек – военные, спасатели, волонтеры. Подростка удалось обнаружить на пасеке недалеко от села Отрадное, где он пережидал непогоду.

Спасенного школьника передали бригаде скорой помощи в селе Ивановка. Сейчас он находится в Михайловской центральной районной больнице.