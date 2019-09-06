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РИА Новости

Заблудившийся в Приморье подросток рассказал, как выжил в тайге

04:28 06.09.2019
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© РИА Новости / Александр ЛыскинТайга
Тайга
© РИА Новости / Александр Лыскин
Тайга. Архивное фото
Пятнадцатилетний подросток, который 13 дней блуждал по тайге в Приморском крае, рассказал в интервью НТВ о том, как ему удалось выжить.
Юноша, по его словам, питался грибами, жег костры и ночевал под деревьями. Он прошел около 20 километров по лесу и вышел к пасеке, однако не смог позвонить родным из-за отсутствия связи. Добраться до населенных пунктов ему помешали размытые ливнями дороги.
Подросток пропал после того, как ушел в лес за грибами 23 августа. В поисках участвовали около 300 человек – военные, спасатели, волонтеры. Подростка удалось обнаружить на пасеке недалеко от села Отрадное, где он пережидал непогоду.
Спасенного школьника передали бригаде скорой помощи в селе Ивановка. Сейчас он находится в Михайловской центральной районной больнице.
Лес
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Ранее стало известно, что в Кемеровской области нашли живыми пенсионера и его девятилетнего внука, уехавших в лес за грибами. Пропавших удалось обнаружить в труднодоступной местности. В операции принимали участие сотрудники полиции, спасатели МЧС, бойцы Росгвардии и волонтеры.
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ПриморьеНТВ (телеканал)Приморский крайКемеровская областьПроисшествия
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