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РИА Новости

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 30 человек

04:12 06.09.2019
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© NASA / Nick HagueУраган "Дориан" с борта Международной космической станции
Ураган Дориан с борта Международной космической станции
© NASA / Nick Hague
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
Ранее сообщалось, что в результате удара стихии на Багамах погибли 23 человека.
"Число жертв на Багамах в результате урагана "Дориан" возросло до 30", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
Министр здравоохранения Багамских островов Дюэйн Сэндс полагает, что число жертв урагана "Дориан" может стать "ошеломляющим".
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