Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 30 человек

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.

Ранее сообщалось, что в результате удара стихии на Багамах погибли 23 человека.

В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.