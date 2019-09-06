За полгода в госучреждениях выявили 23 тысячи коррупционных правонарушений

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен РИА Новости. Более 23 тысяч коррупционных правонарушений выявили прокуроры в госучреждениях России в первом полугодии 2019 года, за весь 2018 год таких фактов было почти 29 тысяч, говорится в материалах Генпрокуратуры РФ, представленных в рамках Восточного экономического форума.

В государственных и муниципальных учреждениях в 2017 году выявлено 28 378 коррупционных правонарушений, в 2018-м - 28 956, а за шесть месяцев 2019 года - 23 760, говорится в документации, показанной на интерактивной площадке Генпрокуратуры, которая впервые организована в рамках ВЭФ.

Отмечается, что в других организациях в 2017 году были выявлены 32 353 коррупционных правонарушения, в 2018-м - 32 104, за шесть месяцев 2019-го - 20 440.