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РИА Новости
Восточный экономический форум

За полгода в госучреждениях выявили 23 тысячи коррупционных правонарушений

03:48 06.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен РИА Новости. Более 23 тысяч коррупционных правонарушений выявили прокуроры в госучреждениях России в первом полугодии 2019 года, за весь 2018 год таких фактов было почти 29 тысяч, говорится в материалах Генпрокуратуры РФ, представленных в рамках Восточного экономического форума.
В государственных и муниципальных учреждениях в 2017 году выявлено 28 378 коррупционных правонарушений, в 2018-м - 28 956, а за шесть месяцев 2019 года - 23 760, говорится в документации, показанной на интерактивной площадке Генпрокуратуры, которая впервые организована в рамках ВЭФ.
Отмечается, что в других организациях в 2017 году были выявлены 32 353 коррупционных правонарушения, в 2018-м - 32 104, за шесть месяцев 2019-го - 20 440.
Также приведена статистика коррупционных правонарушений в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. Так, в 2017 году было выявлено 2 263 таких факта, в 2018 году - 2 372, за 6 месяцев 2019 года - 1 152.
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Восточный экономический форумГенеральная прокуратура РФРоссияПроисшествия
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