Китай не планирует полностью реставрировать Великую Китайскую стену

ПЕКИН, 6 авг - РИА Новости. Китай не планирует полностью реконструировать Великую Китайскую стену, заявила РИА Новости советник правительства Пекина, бывший заместитель руководителя управления Пекина по вопросам культурного наследия Юй Пин.

"Этот вопрос слишком масштабный, и в настоящий момент я относительно уверенно могу сказать, что у Китая нет плана по полному восстановлению Великой Китайской стены, и проекта такого тоже нет", - сказала Юй Пин.

Она пояснила, что согласно требованиям ЮНЕСКО и государственного комитета по охране культурного наследия КНР, касающихся защиты таких крупных и значимых культурных объектов, как Великая Китайская стена, следует прежде всего оберегать их первоначальный облик и состояние, именно поэтому Китай не станет проводить полную реконструкцию.

"Что касается именно Стены, то в ее защите и реконструкции мы всегда стараемся придерживаться принципа о необходимости наименьшего вмешательства, стараясь сохранить подлинник. Первоочередной задачей для нас является предотвращение разрушения Великой Китайской стены и укрепление участков, находящихся в наиболее опасном состоянии", - сообщила она.

Она отметила, что Стена - не просто гражданский объект, это важнейший культурный и исторический памятник Китая, поэтому в работе по защите и восстановлению Великой китайской стены специалисты и соответствующие государственные ведомства полагаются на "Закон КНР об охране памятников культуры" и "Постановление о защите Великой китайской стены".

Она отметила, что к Великой Китайской стене бережно относятся не только специалисты, но и у местных жителей появилось понимание о ее значимости как для страны, так и для всей человеческой цивилизации.

"После образования КНР наша экономика была слабо развита, населению необходимо было решать насущные жизненные проблемы, поэтому они, не задумываясь, использовали кирпичи и различные фрагменты Стены для строительства домов. В разных районах ситуация был разной, фрагменты стены использовали как стройматериал для домов, яодунов (пещерные дома - ред.), погребов, для ремонта дорог, и все это оказало большое влияние на сохранность Стены", - рассказала собеседница агентства.