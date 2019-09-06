На Багамах заявили, что число жертв урагана может стать "ошеломляющим"

Последствия урагана "Дориан" в Марш-Харборе на Багамских островах

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах может стать "ошеломляющим", заявил министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс, его слова приводит газета Nassau Guardian . Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах может стать "ошеломляющим", заявил министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс, его слова приводит газета

По последним данным, в результате удара стихии погибли 30 человек.

Издание Bahamas Press сообщает, что правительство островного государства распорядилось доставить в районы бедствия более 200 специальных мешков для перевозки тел.

В воскресенье "Дориан" обрушился на Багамские острова, нанеся разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного на севере. По данным Красного креста, на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

Из-за урагана более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без света. В этих штатах, а также в Северной Каролине и Флориде объявили режим ЧС.