Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T08:18Z
https://ria.ru/20190906/1558374041.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155836/17/1558361728_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7010d5592eb315d0a7c8358e525514fb.jpg
РИА Новости

На Багамах заявили, что число жертв урагана может стать "ошеломляющим"

03:36 06.09.2019 (обновлено: 08:18 06.09.2019)
8615
© REUTERS / Dante CarrerПоследствия урагана "Дориан" в Марш-Харборе на Багамских островах
Последствия урагана Дориан в Марш-Харборе на Багамских островах
© REUTERS / Dante Carrer
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах может стать "ошеломляющим", заявил министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс, его слова приводит газета Nassau Guardian.
По последним данным, в результате удара стихии погибли 30 человек.
Издание Bahamas Press сообщает, что правительство островного государства распорядилось доставить в районы бедствия более 200 специальных мешков для перевозки тел.
В воскресенье "Дориан" обрушился на Багамские острова, нанеся разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного на севере. По данным Красного креста, на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
Из-за урагана более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без света. В этих штатах, а также в Северной Каролине и Флориде объявили режим ЧС.
Сначала "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории, а сейчас ослаб до второй.
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
Вчера, 16:04РИА Новости
В США более 220 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
126796532
Обсудить 0
Ураган "Дориан"Багамские ОстроваВ мире
Рекомендуем
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
РИА
Новости
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Лента
новостей
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Экс-аналитик ЦРУ: Путин сообщил Бушу об угрозе терактов перед 11 сентября
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Озеро Лох-Несс
Найдено объяснение феномену Лох-Несского чудовища
Космический аппарат Ямал-601
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Первые мгновения после жесткой посадки Ми-8 под Саратовом
Первые мгновения после жесткой посадки Ми-8 под Саратовом сняли на видео
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Певица Лайма Вайкуле на конкурсе Новая волна - 2017 в Сочи
"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Тюрьма Pentonville в Лондоне. Построена 176 лет назад
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
Тайга
Заблудившийся в Приморье подросток рассказал, как выжил в тайге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине, пытавшему украсть водку
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
08:31Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн
08:30Путин поручил поддержать распространение проекта "ГосПрофи.рф" в ДФО
Лента новостейМолния