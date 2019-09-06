"Роснано" допустила продажу своей доли в Tesla

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Роснано" допускает продажу доли в американском производителе электромобилей Tesla, решение будет принято в течение полугода, рассказал в интервью РИА Новости старший управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума.

В феврале Tesla достигла соглашения о покупке компании Maxwell Technologies. Согласно условиям сделки, акции Maxwell будут обменяны на акции Tesla. В результате этой сделки "Роснано" стало миноритарием Tesla: в 2011 году "Роснано" инвестировало в портфельную компанию Nesscap, которую в 2017 году приобрела Maxwell, а "Роснано" тогда вошло в состав акционеров Maxwell. Доля "Роснано" в Maxwell составляла на тот момент менее 0,2%.

В октябре 2018 года "Роснано" продало часть пакета на открытом рынке. На данный момент у "Роснано" осталось 7 тысяч акций Maxwell.

"Подразделение Maxwell, которое занимается суперконденсаторами, приобрела Tesla. Для Tesla это востребованное прикладное решение, потому что суперконденсаторы снимают основную нагрузку с аккумуляторов при запуске, что увеличивает период работы автомобиля. В результате этой сделки мы стали миноритарными акционерами Tesla", - отметил Вахтеров.

Отвечая на вопрос, что "Роснано" планирует делать с акциями Tesla, он сказал: "Я думаю, что ответ на этот вопрос определится в течение полугода".

"Во-первых, сделка с Tesla еще до конца не закрыта, там идет многостадийный процесс конвертации акций - часть акционеров конвертировали, а часть - стоит в очереди на конвертацию в связи с юридическими процедурами. Вторая история - исходя из того, как конвертация будет закончена и на каких условиях, мы будем принимать решение по нашему дальнейшему присутствию в капитале Tesla. Вполне вероятна продажа акций Tesla. В течение полугода решение будет принято", - добавил Вахтеров.