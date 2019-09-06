Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T03:32Z
https://ria.ru/20190906/1558374011.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149298/93/1492989310_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_8bfcafd3253394781d59a018fb90de47.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

"Роснано" допустила продажу своей доли в Tesla

03:32 06.09.2019
1297
© AFP 2019 / Getty Images North America/Justin Sullivan Вывеска автомобильного концерна Tesla
Вывеска автомобильного концерна Tesla
© AFP 2019 / Getty Images North America/Justin Sullivan
Вывеска автомобильного концерна Tesla. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Роснано" допускает продажу доли в американском производителе электромобилей Tesla, решение будет принято в течение полугода, рассказал в интервью РИА Новости старший управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума.
В феврале Tesla достигла соглашения о покупке компании Maxwell Technologies. Согласно условиям сделки, акции Maxwell будут обменяны на акции Tesla. В результате этой сделки "Роснано" стало миноритарием Tesla: в 2011 году "Роснано" инвестировало в портфельную компанию Nesscap, которую в 2017 году приобрела Maxwell, а "Роснано" тогда вошло в состав акционеров Maxwell. Доля "Роснано" в Maxwell составляла на тот момент менее 0,2%.
В октябре 2018 года "Роснано" продало часть пакета на открытом рынке. На данный момент у "Роснано" осталось 7 тысяч акций Maxwell.
Супермаркет Walmart
21 августа, 10:36РИА Новости
Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных панелей
"Подразделение Maxwell, которое занимается суперконденсаторами, приобрела Tesla. Для Tesla это востребованное прикладное решение, потому что суперконденсаторы снимают основную нагрузку с аккумуляторов при запуске, что увеличивает период работы автомобиля. В результате этой сделки мы стали миноритарными акционерами Tesla", - отметил Вахтеров.
Отвечая на вопрос, что "Роснано" планирует делать с акциями Tesla, он сказал: "Я думаю, что ответ на этот вопрос определится в течение полугода".
"Во-первых, сделка с Tesla еще до конца не закрыта, там идет многостадийный процесс конвертации акций - часть акционеров конвертировали, а часть - стоит в очереди на конвертацию в связи с юридическими процедурами. Вторая история - исходя из того, как конвертация будет закончена и на каких условиях, мы будем принимать решение по нашему дальнейшему присутствию в капитале Tesla. Вполне вероятна продажа акций Tesla. В течение полугода решение будет принято", - добавил Вахтеров.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Автомобили Tesla Model 3
9 августа, 19:53Радио
Их не догонят. Нетрезвая американка угнала разряженный электрокар Tesla
971016
Обсудить 2
Восточный экономический форумTesla motorsРоснаноРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
РИА
Новости
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Лента
новостей
Девушка с длинными волосами
Стилист показала, как создают роскошные волосы в рекламе шампуня
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Экс-аналитик ЦРУ: Путин сообщил Бушу об угрозе терактов перед 11 сентября
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Озеро Лох-Несс
Найдено объяснение феномену Лох-Несского чудовища
Актер Билл Скарсгард на премьере Оно 2 в Лос-Анджелесе
Билла Скарсгарда в образе клоуна-убийцы боялась даже съемочная группа
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Анны Варганова с сыном
"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына
Новые телефоны Nokia
Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме. 5 сентября 2019
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Министерство юстиции США
Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Глава ISRO сравнил посадку индийского аппарата на Луну с рождением ребенка
09:06Путин оценил идею создания киберполиции
09:04Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине из-за украденной водки
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
Лента новостейМолния