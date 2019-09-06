Ростовский ученый открыл три новых вида животных на Кавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен – РИА Новости. Ростовский биолог Александр Евсюков выявил три новых вида двупарноногих многоножек, обитающих на склонах Главного Кавказского хребта, сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета, доцентом которого является ученый.

Двупарноногие многоножки – класс многоножек, названный так потому, что на сложных туловищах их представителей имеется по две пары ног. Многоножки живут в верхнем слое почвы и питаются опавшими листьями и другими отмершими растительными остатками, играя важную роль в почвообразовательных процессах.

"Изучая коллекционные материалы, хранившиеся в Институте проблем экологии и эволюции Российской академии наук, я обнаружил виды, не описанные ранее, которые отличаются от остальных деталями строения", - приводятся в сообщении слова Евсюкова. Биолог провел сравнительный анализ образцов многоножек на сканирующем электронном микроскопе, который позволил уточнить их строение и выделить отличия.

Один из новых видов из рода Kubaniulus раньше считался монотипичным, еще два вида - из рода Leptoiulus. Животные обитают на территории Грузии, Азербайджана и на побережье Черного моря. Морфологические особенности кавказских видов многоножек сближают их с известными иранскими и европейскими формами, что позволяет ученым сделать выводы о связях фаун Кавказа, Европы и Азии.

Как и другие представители этой группы, открытые виды играют важную роль в поддержании естественного плодородия почвы, а также служат биоиндикаторами экологического состояния окружающей среды - любые колебания численности и видового состава могут говорить об изменениях и нарушениях экосистемы. В связи с этим, по мнению ростовского биолога, необходимо пристально изучать мелкие виды животных.