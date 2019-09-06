Немец победил в шоу "Кто хочет стать миллионером?" после 15 лет тренировок

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Адвокат из Германии Ян Штро в течение 15 лет готовился к участию в телешоу “Кто хочет стать миллионером?” и в результате выиграл главный приз – миллион евро. Об этом сообщает немецкий телеканал RTL.
Как рассказал сам победитель, он ни разу не пропустил ни один из 1407 выпусков шоу. После каждого просмотра Штро подробно разбирал вопросы и ответы, пытаясь запомнить максимально возможное количество информации. Также он устраивал домашние викторины, куда приглашал друзей.
В итоге Штро пригласили на юбилейный выпуск шоу, в котором у него оказалось неоспоримое преимущество, поскольку участникам задавались только вопросы, которые фигурировали в выпусках за последние 20 лет.
25 апреля 2018, 17:59РИА НовостиДочь миллионера разозлила пользователей соцсетей рассуждениями о бедности
Ранее стало известно, что ампутация ноги в результате аварии помогла британцу, участвовавшему в телеигре "Кто хочет стать миллионером?", выиграть 125 тысяч фунтов стерлингов (около 10,5 миллионов рублей).
В ходе игры ведущий Джереми Кларксон задал вопрос, на берегу какого озера находятся развалины средневекового замка Аркарт. После появления вариантов ответа Кендалл сказал: "Я знаю это, потому что там я потерял свою ногу".