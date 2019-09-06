Минюст готов отстаивать правоту России по "крымскому делу" в ЕСПЧ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российский Минюст сформировал серьезную команду адвокатов и готов отстаивать правоту РФ при рассмотрении Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) украинской жалобы по Крыму, сообщил РИА Новости глава министерства Александр Коновалов.

"Наша позиция в том, что РФ действовала в соответствии с международным законодательством, не нарушала никаких норм международного права, не нарушала ничьих интересов. Наша позиция сформирована, мы ее отстаиваем. Сформирована серьезная команда адвокатов, так что будем отстаивать свою правоту", - сказал Коновалов в кулуарах Восточного экономического форума.

Жалоба Украины против РФ о якобы нарушениях прав человека в Крыму - один из пяти поданных Киевом в ЕСПЧ исков. Ее рассмотрение изначально назначили на 27 февраля, но потом перенесли на неопределенный срок. Позже СМИ, ссылаясь на заместителя министра юстиции Украины Ивана Лещину сообщили, что Страсбургский суд назначил заседание по этому иску на 11 сентября.