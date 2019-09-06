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РИА Новости

Роскосмос устранит 80 замечаний к стартовому комплексу "Союза" на Восточном

03:14 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Космодром "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роскосмос устранит к середине ноября более 80 замечаний к оборудованию и системам действующего стартового комплекса для ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный, следует из документа ведомства, опубликованного на сайте госзакупок.
В техническом задании Роскосмоса на опытно-конструкторскую работу "Создание стартового комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный" ("СК-Восток-С2") опубликован перечень из более 80 замечаний к оборудованию и системам стартового комплекса ракеты "Союз-2" и мероприятия по их устранению.
В частности, после проверок обнаружены пять замечаний к стартовой системе "Союза-2", семь замечаний к кабине обслуживания, 11 замечаний к транспортно-установочному агрегату и 13 замечаний к мобильной башне обслуживания.
Замечания касаются, к примеру, неудачного расположения аварийных выходов, зазоров между створками ворот и обшивкой мобильной башни и неустойчивой работы одного из лифтов в мороз. Кроме того, есть замечания к системам заправки и пожаротушения.
Согласно документу, замечания должны быть устранены до 15 ноября 2019 года.
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Вопросы к качеству строительства на Восточном возникали и ранее. Так, год назад стало известно об обнаружении трещин в бетоне под железнодорожными путями для мобильной башни обслуживания на стартовом комплексе "Союзы-2".
Пустоты образовались при заливке бетона. Некачественную работу провел ныне расформированный "Спецстрой". Только спустя несколько месяцев с помощью специальных инъекций пустоты удалось заделать.
А в конце ноября стало известно об обнаружении на том же стартовом столе нарушений, которые классифицировались уже как критические. К примеру, деформационный шов фундаментной плиты был выполнен не по проекту. Кроме того, были обнаружены протечки через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки.
Также вскрылись нарушения на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты была применена сварка, а акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний.
Строительство стартового комплекса для ракеты "Союз-2" на Восточном началось в 2012 году. С апреля 2016 года по настоящее время с него выполнены пять пусков "Союзов-2". Один из пусков в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
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