Роскосмос устранит 80 замечаний к стартовому комплексу "Союза" на Восточном

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роскосмос устранит к середине ноября более 80 замечаний к оборудованию и системам действующего стартового комплекса для ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный, следует из документа ведомства, опубликованного на сайте госзакупок.

В техническом задании Роскосмоса на опытно-конструкторскую работу "Создание стартового комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный" ("СК-Восток-С2") опубликован перечень из более 80 замечаний к оборудованию и системам стартового комплекса ракеты "Союз-2" и мероприятия по их устранению.

В частности, после проверок обнаружены пять замечаний к стартовой системе "Союза-2", семь замечаний к кабине обслуживания, 11 замечаний к транспортно-установочному агрегату и 13 замечаний к мобильной башне обслуживания.

Замечания касаются, к примеру, неудачного расположения аварийных выходов, зазоров между створками ворот и обшивкой мобильной башни и неустойчивой работы одного из лифтов в мороз. Кроме того, есть замечания к системам заправки и пожаротушения.

Согласно документу, замечания должны быть устранены до 15 ноября 2019 года.

Вопросы к качеству строительства на Восточном возникали и ранее. Так, год назад стало известно об обнаружении трещин в бетоне под железнодорожными путями для мобильной башни обслуживания на стартовом комплексе "Союзы-2".

Пустоты образовались при заливке бетона. Некачественную работу провел ныне расформированный "Спецстрой". Только спустя несколько месяцев с помощью специальных инъекций пустоты удалось заделать.

А в конце ноября стало известно об обнаружении на том же стартовом столе нарушений, которые классифицировались уже как критические. К примеру, деформационный шов фундаментной плиты был выполнен не по проекту. Кроме того, были обнаружены протечки через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки.

Также вскрылись нарушения на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты была применена сварка, а акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний.