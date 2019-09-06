Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T04:17Z
https://ria.ru/20190906/1558373775.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155819/80/1558198076_0:185:1000:748_1036x0_80_0_0_ac174f0beea26029b4f30b0398cfe4a5.jpg
РИА Новости

Экипаж сгоревшей у Калифорнии лодки заявил, что пытался спасти пассажиров

02:30 06.09.2019 (обновлено: 04:17 06.09.2019)
1557
© REUTERS / @TOWBOATUS_VENTURA/Social MediaПоврежденное водолазное судно Conception
Поврежденное водолазное судно Conception
© REUTERS / @TOWBOATUS_VENTURA/Social Media
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Выжившие при пожаре на лодке Conception в Калифорнии пять членов экипажа заявили следователям, что пытались спасти спящих пассажиров, однако пожар был слишком сильный, сообщает издание Los Angeles Times.
"Члены экипажа, находившиеся на борту Conception, заявили следователям, что охвативший судно огонь был слишком сильный, чтобы спасти пассажиров, которые оказались в западне внизу (под палубой - ред.)", - пишет издание.
Моряки отметили, что сделали все, что могли в сложившейся ситуации. "Область камбуза была охвачена огнем. Они пытались войти через двойные двери, но не смогли из-за огня. Они пытались получить доступ к камбузу спереди, через окна, но окна не открывались", - пишет газета.
После нескольких попыток члены экипажа спрыгнули с лодки из-за жары, дыма и огня. Добравшись до суши, они связались с властями и вернулись обратно к судну, чтобы найти выживших.
В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. Двадцатидвухметровая яхта совершала трехдневную экскурсию для дайверов, на борту находились 39 человек. Пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы, еще 34 человека - пассажиры и один член экипажа - которые, предположительно, спали в находящемся под палубой отсеке судна, погибли.
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
4 сентября, 21:05РИА Новости
Спасатели извлекли еще 13 тел с затонувшей в Калифорнии лодки
121361011
Обсудить 1
КалифорнияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов Франции
СМИ: пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором
РИА
Новости
Последствия урагана Дориан в Марш-Харборе на Багамских островах
На Багамах заявили, что число жертв урагана может стать "ошеломляющим"
Первые мгновения после жесткой посадки Ми-8 под Саратовом
Первые мгновения после жесткой посадки Ми-8 под Саратовом сняли на видео
Украинский ракетный комплекс Гром-2
Украинский депутат призвал запугать Россию при помощи ракет с "камушками"
Лента
новостей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство призвало США отозвать запрос об экстрадиции россиянина Коршунова
Тюрьма Pentonville в Лондоне. Построена 176 лет назад
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
Тайга
Заблудившийся в Приморье подросток рассказал, как выжил в тайге
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван
Космический аппарат Ямал-601
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Денежные купюры
Немец победил в шоу "Кто хочет стать миллионером?" после 15 лет тренировок
Певица Лайма Вайкуле на конкурсе Новая волна - 2017 в Сочи
"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Озеро Лох-Несс
Найдено объяснение феномену Лох-Несского чудовища
Изображение черной дыры центра галактики M87 полученное с помощью телескопа Event Horizon
Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Экс-аналитик ЦРУ: Путин сообщил Бушу об угрозе терактов перед 11 сентября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине, пытавшему украсть водку
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
08:31Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн
08:30Путин поручил поддержать распространение проекта "ГосПрофи.рф" в ДФО
Лента новостейМолния