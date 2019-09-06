Экипаж сгоревшей у Калифорнии лодки заявил, что пытался спасти пассажиров

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Выжившие при пожаре на лодке Conception в Калифорнии пять членов экипажа заявили следователям, что пытались спасти спящих пассажиров, однако пожар был слишком сильный, сообщает издание Выжившие при пожаре на лодке Conception в Калифорнии пять членов экипажа заявили следователям, что пытались спасти спящих пассажиров, однако пожар был слишком сильный, сообщает издание Los Angeles Times

"Члены экипажа, находившиеся на борту Conception, заявили следователям, что охвативший судно огонь был слишком сильный, чтобы спасти пассажиров, которые оказались в западне внизу (под палубой - ред.)", - пишет издание.

Моряки отметили, что сделали все, что могли в сложившейся ситуации. "Область камбуза была охвачена огнем. Они пытались войти через двойные двери, но не смогли из-за огня. Они пытались получить доступ к камбузу спереди, через окна, но окна не открывались", - пишет газета.

После нескольких попыток члены экипажа спрыгнули с лодки из-за жары, дыма и огня. Добравшись до суши, они связались с властями и вернулись обратно к судну, чтобы найти выживших.