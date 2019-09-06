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РИА Новости

Глава МВД Белоруссии отменил тотальную проверку сотрудников на полиграфе

01:45 06.09.2019
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© РИА Новости / Павел КомаровДатчики полиграфа
Датчики полиграфа
© РИА Новости / Павел Комаров
Датчики полиграфа. Архивное фото
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев отменил тотальную проверку милиционеров на полиграфе из-за несовершенства процедуры и недокомплектованности штата.
В декабре 2016 года на тот момент министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что сотрудники Госавтоинспекции страны, с которыми решается вопрос о продлении контракта, подвергаются проверке на детекторе лжи. Он отмечал, что с теми, кто не пройдет проверку или откажется от нее, будут расторгнуты контракты. В июне Шуневич, который возглавлял МВД с мая 2012 года, обратился к президенту с рапортом об отставке, белорусский лидер Александр Лукашенко назначил новым главой МВД Караева, который до этого работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками.
"Я отменил поголовное, тотальное прохождение всеми сотрудниками полиграфа... Не совсем совершенна эта система, когда только полиграфическое исследование преграждает человеку дорогу для прохождения службы", - сказал Караев в интервью телеканалу "Беларусь 1".
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По его словам, это не совсем точное исследование, существует большой процент погрешности. "Человек может и волноваться, не выдерживать долго замкнутого пространства... У многих развито воображение, и они натягивают на себя то, что они и не делали, но чему были свидетелями, или были в пограничной ситуации", - пояснил министр. По словам Караева, все люди небезупречны и "с какими-то грешками", и характеристика, данная конкретному сотруднику его непосредственным начальником или коллегами, важнее, чем "чужим дядей-полиграфистом, который относится заранее с предубеждением и пытается в чем-то изобличить".
"Большая роль тут у командира, на нем ответственность. А полиграфолог нам помогает что-то выяснить, но не является панацеей", - пояснил министр.
Караев также отметил, что понимает, что из-за отмены полиграфа продолжат работать и такие сотрудники, чью службу следовало бы и прекратить, но его решение связано и с проблемой недокомплекта штата сотрудников ГАИ.
"Сейчас такой большой некомплект сотрудников ГАИ... Люди отказываются от прохождения полиграфа, второй шанс людям всегда надо давать", - констатировал он. Вместе с тем Караев заявил, что не намерен принимать назад на работу сотрудников, не прошедших проверку на полиграфе. "Я их восстанавливать не возьмусь, сразу скажу. Но я буду очень внимательно смотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Я пока принял такое решение, но не на всю жизнь: посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал он.
Министр также выступил с инициативой ввести в системе МВД бальную систему оценки службы сотрудников, при которой баллы будут начисляться в зависимости от серьезности пресеченных и раскрытых правонарушений.
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