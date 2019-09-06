Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась более чем в 20 раз, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России тушили 66 лесных пожаров на площади 29 986 гектаров.

"На 00:00 мск 6 сентября на территории Российской Федерации действовало 19 лесных пожаров на площади 1 306 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидирован 21 лесной пожар на площади 13 112 гектаров.