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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки

01:30 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась более чем в 20 раз, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России тушили 66 лесных пожаров на площади 29 986 гектаров.
"На 00:00 мск 6 сентября на территории Российской Федерации действовало 19 лесных пожаров на площади 1 306 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидирован 21 лесной пожар на площади 13 112 гектаров.
Наибольшая площадь лесных пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Красноярском крае – девять пожаров на 818 гектарах. Кроме того, в Якутии тушили четыре пожара на площади 252 гектара.
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