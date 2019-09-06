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РИА Новости

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

00:45 06.09.2019 (обновлено: 04:50 06.09.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, были вынесены первые приговоры.
"Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия... для введения точечных санкций в отношении лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России", - говорится в заявлении.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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Также конгрессмены заявили, что намерены тесно сотрудничать с администрацией, чтобы привлечь к ответственности виновных.
Москва уже неоднократно заявляла о попытках извне повлиять на протестные настроения в России. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщал, что зарубежные оппоненты использовали выборы в Мосгордуму для организации протестных акций против власти РФ и дестабилизации политической ситуации в российской столице. Также сенаторы выражали обеспокоенность в связи с участием иностранцев в протестных митингах в Москве, в связи с чем провели встречу с послами тех стран, действия которых расцениваются как вмешательство в дела РФ.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об участниках акций в Москве отметил, что среди них есть позитивно настроенные граждане, которые хотят помочь своей стране, однако "важно только, чтобы все это находилось в рамках действующего закона".
Согласно законодательству РФ, проведение массовых акций должно быть согласовано с местными властями: должны быть одобрены цель, форма, время, место проведения мероприятия и предполагаемое количество участников.
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Дональд ТрампРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Призываю Трампа и всех президентов, кто будет после него, сразу не мучиться, а ввести санкции против России за то, что она была, есть и будет, а самое главное никогда не прогнётся под ваши санкции. Меня вообще удивляет политика США по отношению к остальному миру, как к банановым республикам, давно ли сами США стали одними из первых — и ста лет не будет. Таких держав история знала много, где империя Карла XII, где Австро-Венгрия? Вот там же окажутся и США, и нож в спину воткут отнюдь не противники, а "союзники". Так что вводите санкции дальше…
6 сентября, 01:09
Себекхотеп III
5330003
Ух ты, разве вы чем то от них отличаетесь? Плакаты разные — действия одинаковые, скачем против всего и крушим всё подряд вместе со своей страной. А потом скажем, что это мнение населения РФ. В 90-е одни скакали, повторить хотите?
6 сентября, 01:31
Себекхотеп III
2700001
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