В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, были вынесены первые приговоры.

"Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия... для введения точечных санкций в отношении лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России", - говорится в заявлении.

Также конгрессмены заявили, что намерены тесно сотрудничать с администрацией, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Москва уже неоднократно заявляла о попытках извне повлиять на протестные настроения в России. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщал, что зарубежные оппоненты использовали выборы в Мосгордуму для организации протестных акций против власти РФ и дестабилизации политической ситуации в российской столице. Также сенаторы выражали обеспокоенность в связи с участием иностранцев в протестных митингах в Москве, в связи с чем провели встречу с послами тех стран, действия которых расцениваются как вмешательство в дела РФ.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об участниках акций в Москве отметил, что среди них есть позитивно настроенные граждане, которые хотят помочь своей стране, однако "важно только, чтобы все это находилось в рамках действующего закона".