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РИА Новости

СМИ: пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором

00:16 06.09.2019 (обновлено: 01:29 06.09.2019)
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© AFP 2019 / Boris Horvat Сотрудники правоохранительных органов Франции
Сотрудники правоохранительных органов Франции
© AFP 2019 / Boris Horvat
Сотрудники правоохранительных органов Франции. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Студент, неделю назад пропавший без вести во французской Тулузе, вероятнее всего, в состоянии алкогольного опьянения свалился в контейнер для мусора, его следы ищут на мусоросжигательном заводе, пишет газета Depeche.
Семья 21-летнего Этьена Мари сообщила об исчезновении молодого человека неделю назад, до сих пор его поиски не принесли результата.
Следствию удалось выйти на предполагаемый след пропавшего с помощью анализа записей городских камер видеонаблюдения. На одной из них видно, как студент, возвращавшийся после встречи с друзьями, сначала засыпает на тротуаре, а затем забирается в мусорный контейнер. Рано утром бак, как обычно, забрала машина муниципальных мусорщиков, однако нет никаких свидетельств, что Мари к этому времени уже выбрался из контейнера.
С учетом новых обстоятельств правоохранители пытаются обнаружить следы ДНК пропавшего студента в кузове мусоровоза. Версия о его гибели на мусоросжигательном заводе изучается очень серьезно, сообщили источники в правоохранительных органах.
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