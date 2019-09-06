СМИ: пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором

Следствию удалось выйти на предполагаемый след пропавшего с помощью анализа записей городских камер видеонаблюдения. На одной из них видно, как студент, возвращавшийся после встречи с друзьями, сначала засыпает на тротуаре, а затем забирается в мусорный контейнер. Рано утром бак, как обычно, забрала машина муниципальных мусорщиков, однако нет никаких свидетельств, что Мари к этому времени уже выбрался из контейнера.