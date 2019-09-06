Путин встречается с дальневосточными активистами. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с активистами, живущими на Дальнем Востоке, чтобы обсудить вопрос развития региона.
Встреча проходит в рамках ВЭФ. Ранее во время форумы глава государства указывал, что на Дальнем Востоке удалось сформировать условия для выхода на траекторию опережающего роста. Он пообещал, что в регионе будут запускать больше крупных проектов.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.