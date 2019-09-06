Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T08:16Z
https://ria.ru/20190906/1558371643.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155837/14/1558371442_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_38779bbc751264f70ac70c2d3b2fd5c1.jpg
РИА Новости

Путин встречается с дальневосточными активистами. Прямая трансляция

06:31 06.09.2019 (обновлено: 08:16 06.09.2019)
1051
Президент России Владимир Путин проводит встречу с активистами, живущими на Дальнем Востоке, чтобы обсудить вопрос развития региона.
Встреча проходит в рамках ВЭФ. Ранее во время форумы глава государства указывал, что на Дальнем Востоке удалось сформировать условия для выхода на траекторию опережающего роста. Он пообещал, что в регионе будут запускать больше крупных проектов.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
19400019
Обсудить 0
Дальний ВостокВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках V Восточного экономического форума
Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки
РИА
Новости
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Легенды и печали Байкала: что прячет остров самого глубокого озера планеты
Остров Шикотан
Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым
Здание железнодорожного вокзала в Адлере
РЖД назвали самый популярный летом у пассажиров курортный вокзал
Лента
новостей
Собака на поводке
В одном из поселений Новой Москвы объявили карантин по бешенству
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
Космический аппарат Ямал-601
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Плохая экология является причиной 20% смертей в год, сообщили в Минздраве
Жестяные банки на предприятии по глубокой переработке отходов
Сергей Иванов рассказал, когда ждать первых результатов мусорной реформы
Первые мгновения после жесткой посадки Ми-8 под Саратовом
Первые мгновения после жесткой посадки Ми-8 под Саратовом сняли на видео
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума
Токио: Курилы подождут, Арктика и нефтегаз — нет
Массовый лов красной рыбы
Калужская область рассматривает возможность переработки рыбы из Приморья
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Президент Мексики: средства наркобарона Коротышки не должны остаться в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине, пытавшему украсть водку
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
08:31Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн
08:30Путин поручил поддержать распространение проекта "ГосПрофи.рф" в ДФО
08:24Путин пообещал, что студенты в Приморье смогут получать хорошее образование
Лента новостейМолния