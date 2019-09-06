"Напугали слонов петардами": как в Индии встретили русского патриарха

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Алексей Михеев. Ученик Христа апостол Фома — тот самый, "неверующий" — нашел путь в Индию задолго до европейских путешественников. Он основал семь церквей и принял мученическую смерть в Милапоре. Две тысячи лет на Малабарском берегу живут его духовные потомки — "христиане апостола Фомы". Сегодня они пришли в Россию. Зачем — разбирался корреспондент РИА Новости.

Петарды и конфуз

В 1977 году в Индию приехал патриарх Московский и всея Руси Пимен и первым делом попросил показать ему тех самых древних христиан — контакты с Русской церковью к тому времени уже были налажены. Встречу ему, конечно, организовали, но произошел конфуз. По индийской традиции на территорию храма пригнали слонов — в знак особого расположения к гостю. А верующие — тоже по традиции — принялись на радостях взрывать петарды, животные испугались, заметались, возникло замешательство. Но в Индии верят: если какое-то дело начинается с конфуза, значит, оно будет удачным.

Так и вышло. Визит патриарха прошел успешно, а священник из того самого храма со слонами стал предстоятелем Маланкарской церкви. На днях его принял уже другой русский патриарх — Кирилл. Правда, без слонов.

Когда в храме можно танцевать

"Досадно, но факт: у нас почти не знают, что в Индии существует древняя христианская Церковь. Основанная в первом веке апостолом, учеником Христа! Таких Церквей в мире немного. В Индии христиане есть, они не исчезли за две тысячи лет и хранят удивительную традицию, вобравшую в себя элементы чисто индийской культуры. Вообще, еще большой вопрос, кто у кого больше позаимствовал — древние христиане от индуизма или наоборот", — рассуждает иеромонах Стефан (Игумнов), занимающийся межхристианскими связями в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

© Фото : Маргарита Ивлева Предстоятель Маланкарской церкви католикос Василий Мар Фома Павел II © Фото : Маргарита Ивлева Предстоятель Маланкарской церкви католикос Василий Мар Фома Павел II

По его словам, Малабарское побережье совершенно уникально. Как в индийском кино, здесь все поют и танцуют — мелодии и ритмы традиционные, только смысл у них другой, христианский. Так, есть целый свод песнопений, звучащих за трапезой, а в танце могут рассказать все житие апостола Фомы.

"А еще эти христиане очень аскетичны: строго держат не только Великий пост, но и все другие посты. Особенно священники. Вот только монастырей нет — долгое время верующие в Индии жили без связи с другим христианским миром и не могли обмениваться опытом монашества, а потом... потом очень пострадали от западных миссионеров," — объясняет отец Стефан.

"Братья" из Европы

Это поистине черная страница в истории индийского христианства: в XV веке сюда приплыл знаменитый путешественник Васко да Гама — по одной из версий, как раз искать "христиан апостола Фомы". Однако о жестокости католика к вроде бы единоверцам ходили легенды. Однажды он решил использовать в качестве живых мишеней для стрельбы из арбалетов пленных и распорядился развесить их на реях головами вниз. К нему подбежал один из офицеров и сказал, что эти люди вовсе не индусы, а те самые местные христиане, которых столь упорно разыскивали португальцы. В ответ Васко да Гама велел позвать священника, чтобы тот принял у мучеников исповедь перед смертью. А когда местные правители отправили послов с жалобой, тем отрезали уши и носы, пришили вместо них собачьи и в таком виде отправили обратно.

Европейцы разрушили почти все храмы. Но "христиане апостола Фомы" установили контакты с другими рассеянными по миру древними Церквями, например с сирийской. И по сей день в богослужениях маланкарцев используется сирийский обряд.

© Фото : Маргарита Ивлева Делегация Маланкарской церкви на богослужении в Москве © Фото : Маргарита Ивлева Делегация Маланкарской церкви на богослужении в Москве

На Руси тоже слышали, что где-то в Индии есть христиане: об этом писал Афанасий Никитин, были другие свидетельства. Но только к ХIX веку связи более-менее наладились — маланкарцы даже хотели вступить с русскими в "молитвенное общение", но помешала Русско-турецкая война. А потом рухнула Российская империя. И вот сегодня они просят Русскую церковь помочь — рассказать наконец, как устроить монастыри. А еще — обучать иконописцев.

Правнук апостола

Вопрос "Как вы пришли к вере?" здесь не очень понимают. "Все наши предки, вплоть до первого века, были христианами! Мои отец, дед, прадеды и предыдущие поколения — все верили в Христа", — утверждает священник Абрахам Томас из Кералы.

Он рассказывает, что "детей апостола" в Индии не так много — всего два с половиной миллиона в стране с населением полтора миллиарда человек. Зато они очень держатся друг друга и своей веры. Их "церковность" не ограничивается стенами храма — она и дома, и на улице, и "забыть" помолиться перед едой для них просто немыслимо.

"Когда посещаешь древние церкви Востока, которые часто находятся где-то на краю земли и овеяны легендами, поражает сила веры этих людей, много веков живущих в окружении нехристиан. Веру, хранимую тысячелетиями, они стараются реализовывать и в жизни — через помощь ближним, через любовь ко всем, кто к ним приезжает", — говорит не раз бывавший в Индии иеромонах Стефан.

© Фото : Маргарита Ивлева Предстоятель Маланкарской церкви католикос Василий Мар Фома Павел II © Фото : Маргарита Ивлева Предстоятель Маланкарской церкви католикос Василий Мар Фома Павел II

Удивительно, но ровно так же отец Абрахам отзывается о русских: "В России у людей очень сильная вера. Особенно это заметно на богослужении. Люди приходят в храм с желанием молиться, и мы унесем это знание в своих сердцах".

Пример из Индии

"Католикос — очень духовный человек, он может быть немногословен", — предупреждают меня перед краткой беседой с духовным лидером "христиан апостола Фомы". Поэтому я прошу его рассказать небольшую притчу. В ответ он вспоминает одну из евангельских.

"Некто спросил Христа — кто мой ближний? Ведь Господь заповедал любить ближних, вот человек и хотел уточнить. Господь же рассказал историю о милосердном самаритянине, о том, как человек из общины, которую не признавало большинство верующих иудеев, помог израненному, мимо которого равнодушно прошли двое священников. И этот образ доброго самаритянина важнее всего. Особенно если мы говорим о нашей главной задаче — служить людям".