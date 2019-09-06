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РИА Новости
Туризм

Названы страны, в которые чаще всего летают путешественники из России

09:29 06.09.2019
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© DepositphotosИсторический центр города Сиена в Италии
Исторический центр города Сиена в Италии
© Depositphotos
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Италия, Турция и Испания стали самыми популярными странами, в которые самостоятельные туристы из России бронировали авиабилеты этим летом, сообщает Skyscanner.
Эксперты сервиса проанализировали брони авиабилетов в летний сезон и выяснили, в какие страны самостоятельные туристы из России чаще всего отправлялись в июне-августе этого года.
Десятку самых популярных стран возглавила Италия. На втором месте, по данным сервиса, расположилась Турция, на третьем – Испания, бывшая лидером в 2018 году. Также в рейтинг вошли Черногория, Грузия, Болгария, Греция, Германия, Франция и Армения. При этом наибольший всплеск интереса пришелся на полеты во Францию (спрос на поездки туда увеличился в авиасервисе на четверть), Турцию (на 23%) и Черногорию (на 20%).
В числе летних популярных направлений оказались также Индия, Индонезия и Вьетнам. А лидером по темпам роста стала Сербия – спрос на перелеты в эту страну увеличился на 71%.
В этом году наши путешественники выбирали отдых за границей чаще, чем в прошлом: доля зарубежных направлений выросла на 4% по сравнению с летом прошлого года.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмФранцияГерманияГрецияТурцияИталияБолгарияИспанияАрмения
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