Названы страны, в которые чаще всего летают путешественники из России

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Италия, Турция и Испания стали самыми популярными странами, в которые самостоятельные туристы из России бронировали авиабилеты этим летом, сообщает Skyscanner.

Эксперты сервиса проанализировали брони авиабилетов в летний сезон и выяснили, в какие страны самостоятельные туристы из России чаще всего отправлялись в июне-августе этого года.

Десятку самых популярных стран возглавила Италия. На втором месте, по данным сервиса, расположилась Турция, на третьем – Испания, бывшая лидером в 2018 году. Также в рейтинг вошли Черногория, Грузия, Болгария, Греция, Германия, Франция и Армения. При этом наибольший всплеск интереса пришелся на полеты во Францию (спрос на поездки туда увеличился в авиасервисе на четверть), Турцию (на 23%) и Черногорию (на 20%).

В числе летних популярных направлений оказались также Индия, Индонезия и Вьетнам. А лидером по темпам роста стала Сербия – спрос на перелеты в эту страну увеличился на 71%.