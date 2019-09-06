"Взрывы усилились": почему люди не хотят жить рядом с карьерами

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В Красноярском крае разгорелся скандал вокруг гранитного карьера — его разрабатывают в нескольких сотнях метров от населенного пункта, природного заповедника, реки и озера. В краевом Министерстве лесного хозяйства дали добро, не согласовав проект с администрацией района и сельсоветом, после чего местные начали протестовать. На данный момент работы приостановлены. Прокуратура проводит проверку. Сельчане не просто так выступают против карьера: он может нанести вред здоровью. Какие еще неудобства создает карьер тем, кто живет по соседству, — в материале РИА Новости.

Вреда окружающей среде нет

В апреле представители Министерства лесного хозяйства Красноярского края заключили договор с частной фирмой из Ачинска на аренду лесного участка в Боготольском районе для выполнения работ по геологическому изучению недр, чтобы добывать полезные ископаемые, в частности гранит. Согласно договору предполагалась сплошная вырубка леса площадью около 80 гектаров. На территории богатого лесного фонда мог появиться карьер.

С администрацией Боготольского района и села Красный Завод проект не согласовали. По словам местных, о карьере они узнали уже после того, как был заключен договор аренды. Обращались в различные ведомства, но в ответ получали лишь отписки — разработка окружающей среде вреда не принесет. Жители села уверены в обратном.

© Фото : из личного архива Светланы Вывоз срубленных деревьев в поселке Красный Завод © Фото : из личного архива Светланы Вывоз срубленных деревьев в поселке Красный Завод

В тексте обращения (есть в распоряжении редакции), переданном чиновникам, говорится, что на территории лесного фонда, который по договору должен быть вырублен, находится Моховое озеро площадью 7,2 гектара, входящее в водоохранную зону. Кроме того, с зоной вырубки граничит государственный природный заповедник "Арга". Река Чулым и поселок Красный Завод — всего в двухстах метрах от места разработки карьера, где предполагается проведение взрывных работ. Также "под раздачу" попадают детский оздоровительный лагерь "Дружба" и святой источник Феодора Томского.

"Встанем на трассу"

В конце августа на территории лесного фонда появились рабочие и начали вырубать зеленые насаждения. Жители Красного Завода обратились в разные инстанции, где им ответили, что все законно. Это людей не устроило: около 50 активистов в течение четырех дней выходили к местному отделению почты, чтобы выразить протест. Сельчане не сомневаются: добыча гранита навредит и экологии, и их здоровью.

"Как это так? Все будет проходить в двухстах метрах от заповедника "Арга", жилых домов и реки Чулым", — возмущается жительница Красного Завода. "Это нас касается! Если будет карьер, то все — до свидания, село!" — подхватывает другой местный. "Сердце кровью обливается — такой лес загубить!" — разводит руками еще одна женщина. Активисты настроены решительно: "Мы будем стоять конвоем, чтобы они не заезжали! Просто встанем на трассу!"

© Из личного архива Светланы Глава Боготольского района Александр Белов © Из личного архива Светланы Глава Боготольского района Александр Белов

Районная администрация на стороне населения — местные чиновники тоже выступили на акциях. "Я сам очень сильно переживаю! Нам здесь жить и нашим детям. Сейчас у нас хотят оставить "пятно", — высказывал обеспокоенность на встрече с активистами глава Боготольского района Александр Белов.

На следующий день во время очередного протестного схода Белов заверил, что "поговорил с руководством", пообещали "прекратить всю работу". Делом заинтересовались в прокуратуре. Начались проверки. Необходимо выяснить, почему районную администрацию не поставили в известность о том, что рядом с населенным пунктом, заповедником и рекой намеревались разрабатывать карьер.

"Общественность и районная администрация совместными усилиями добились того, чтобы технику вывели. Сейчас этим занимается прокуратура, также подключилась администрация губернатора. По неофициальным данным, контракт с этой фирмой расторгнут. Жители на месте наблюдают: если будут какие-то подвижки, глава об этом узнает, — заявил РИА Новости замглавы Боготольского района Григорий Недосекин. — Место (лесной фонд. — Прим. ред.) элитное, сосняк стоит. Самое главное мы сохранили — десять лет назад засадили около десяти гектаров саженцами кедра. Боялись, что их вырубят".

© YouTube-канал Евгения Мурашко Жители села Красный Завод у местного отделения почты © YouTube-канал Евгения Мурашко Жители села Красный Завод у местного отделения почты

По словам Недосекина, рабочие успели вырубить не более 80 деревьев. "Фактически вырубка приостановлена на словах. Мы, жители, еще не видели официального документа. Боимся, что они (представители частной компании. — Прим. ред.) ищут лазейки: или хотят выйти чистыми из воды, или намерены продолжить работы", — делится опасениями с РИА Новости Светлана В.

С представителями краевого Министерства лесного хозяйства РИА Новости поговорить не удалось. К урегулированию проблемы подключились и местные депутаты. "Каким образом проект был согласован — большой вопрос. Насколько мне известно, экспертиза усомнилась в том, что на этой территории есть залежи в промышленных масштабах. Сейчас идут проверки. Со своей стороны, я обратился к прокурору Красноярского края, к губернатору с просьбой вмешаться и оценить ситуацию с точки зрения законности", — прокомментировал РИА Новости депутат краевого закcобрания Александр Глисков.

"Небольшой хлопок"

Если красноярцы (хоть пока и неформально) сумели оградить себя от карьера, то жители Белогорского района Республики Крым (РК) вынуждены соседствовать с ним с 1977 года. Баксанское месторождение известняков находится на правом берегу реки Бурульчи, поначалу разработка карьера велась буровзрывным методом. Работы шли нерегулярно. В 2016 году документы переоформили на новое юридическое лицо, после чего активная разработка месторождения возобновилась, чему жители близлежащих населенных пунктов, а именно сел Пасечное и Межгорье, совсем не обрадовались.

В 2018-м проживающие в Зеленогорском сельском поселении стали жаловаться в районную администрацию, в правительство республики на то, что взрывы на карьере слишком сильные: на домах даже пошли трещины. В августе того же года делегация во главе с вице-премьером Крыма Юрием Гоцанюком приехала на место разработки. Однако нарушений не нашли: по словам Гоцанюка, вместо ожидаемого "большого взрыва" был лишь "небольшой хлопок". Местным жителям тогда достучаться до чиновников не удалось, но они продолжили писать жалобы.

© YouTube-канал Крым 24 Выездное совещание Совета министров РК в Белогорском районе © YouTube-канал Крым 24 Выездное совещание Совета министров РК в Белогорском районе

В конце июля этого года на выездном совещании под руководством главы Республики Крым Сергея Аксенова обсуждался вопрос Баксанского карьера. На встрече присутствовала глава администрации Зеленогорского сельского поселения Светлана Федорцова, она попросила урегулировать вопрос с дорогами, которые из-за большегрузов постоянно в ямах. По поводу трещин, образовавшихся, по словам местных, из-за сильных взрывов на карьере, она сказала следующее: по итогам обследования выяснилось, что трещины возникли из-за того, что дома слишком старые. Большинство построек в селах — 50-60-х годов, обрисовала ситуацию Федорцова.

В свою очередь, замминистра экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская заверила, что Минэкологии согласовало технический проект разработки на это месторождение, там соблюдены все нормы для объектов такого типа. В ответ на жалобы, поступившие от местных жителей, Славгородская пообещала: в ведомстве проконтролируют, чтобы на карьере уменьшили количество применяемого взрывчатого вещества и чаще ремонтировали дороги.

Потолки подпрыгивают

Впрочем, жители Пасечного и Межгорья возмутились позицией главы поселения Федорцовой, обозначенной ею на совещании. В конце августа они опубликовали в Сети коллективное видеообращение. По словам местных, в селах большинство домов именно 90-х годов, а "50-х фактически не осталось". Причем трещины видны даже на строениях 2000 года. "Взрывы такие сильные, что потолки подпрыгивают, по оконным проемам пошли трещины! Подоконник будто шевелится, пол сильно вибрирует", — говорит жительница Пасечного.

© YouTube-канал Анны Ведара Кадр из видеообращения жителей села Пасечное © YouTube-канал Анны Ведара Кадр из видеообращения жителей села Пасечное

Одна из основных претензий общественности — расстояние между близлежащими населенными пунктами и Баксанским карьером. Там, где ведется добыча нерудных строительных материалов, по нормам СанПиН, защитная зона должна составлять не менее 500 метров. Жители Пасечного же утверждают, что между карьером и селом всего около 400 метров.

"В этом году взрывы усилились. Мы даже чувствуем толчки из-под земли. Два раза в неделю с 11 до 12 утра вздрагиваешь. После взрывных работ на карьере абсолютно на всех домах у нас в поселке пошли трещины. У кого больше, у кого меньше — зависит от года постройки здания", — рассказала РИА Новости Агния Якубова из Пасечного.

Чиновники же стоят на своем. В беседе с РИА Новости Светлана Федорцова заявила, что в "похозяйственном учете", который ведется в сельской администрации, нет информации о том, что на территории сельского поселения есть дома, построенные после 1968 года: "Новее домов нет — такими данными мы не располагаем".

"Когда карьер начал работать, от жителей поступили заявления на обследование домов из-за того, что пошли трещины. Сотрудники администрации выехали и провели осмотр домовладений. Трещины были зафиксированы, — уточняет Федорцова. — Мы не можем выяснить, появились они от работы карьера или просто от эксплуатации. Провести профессиональную экспертизу нет возможности, потому что это имущество не на балансе. На заказ платной экспертизы у меня нет полномочий".

Глава Зеленогорского сельского поселения объяснила, что расстояние между общим участком карьера и селами действительно меньше 500 метров, однако между зоной выработки и населенными пунктами — более 500 метров, поэтому фактически все необходимые условия выполнены.

"При соблюдении проектных решений негативные экологические последствия сведены к минимуму. В 2018-2019 годах сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Крыма проводились контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъекта хозяйствования, по результатам которых нарушений требований природоохранного законодательства не выявлено", — прокомментировали агентству в пресс-службе ведомства.

Федорцова в беседе с корреспондентом РИА Новости добавила: верить в то, что у взрывов сильная волна, она отказывается, "карьер заказывал сейсмическую экспертизу, нарушений не выявлено". Однако заверила, что из-за потока жалоб в ближайшее время она отправится в поселки с профильными специалистами и посмотрит, как обстоят дела на месте.

Как быть жителям Белогорского района? Член Общественной палаты Артем Кирьянов объяснил в разговоре с РИА Новости: "Если на действующем карьере осуществляются работы, которые несовместимы по различным критериям — будь то уровень шумов или возможные разрушения построек многоквартирных домов, то все это является предметом законодательного регулирования, вплоть до запрещения деятельности таких опасных объектов. Если карьер доставляет какие-либо неудобства, это необходимо доказать. В частности, провести экспертизу поврежденных зданий. Конечно, возникает вопрос: где взять на это деньги? Прямая рекомендация: обратиться в органы местного самоуправления, в Госжилинспекцию и в прокуратуру".