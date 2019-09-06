Стало известно, когда Эдди Мерфи вернется в stand-up

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американский комик Эдди Мерфи будет выступать перед зрителями в качестве стэндапера в 2020 году, Американский комик Эдди Мерфи будет выступать перед зрителями в качестве стэндапера в 2020 году, сообщает Deadline.

Актер уже объявил, что после долгого перерыва вернется в юмористическое шоу Saturday Night Live в предстоящем сезоне. Теперь он намекнул на то, что в 2020 году планирует выступить со stand-up-туром.

Не исключено, что Мерфи принял такое решение после того, как снялся в комедийном фильме "Меня зовут Долемайт", где сыграл комика Руди Рэя Мура, выступавшего под псевдонимом.