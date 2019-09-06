Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T18:46Z
https://ria.ru/20190906/1558367097.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/139678/64/1396786436_0:0:3648:2052_1036x0_80_0_0_742cbf866028dc3e35ac2e08f8b15fa0.jpg
РИА Новости
Культура

Стало известно, когда Эдди Мерфи вернется в stand-up

03:49 06.09.2019
116
© AP Photo / Matt SaylesАктер Эдди Мерфи принимает награду церемонии "Nickelodeon Kids' Choice Awards" в Лос-Анджелесе
Актер Эдди Мерфи принимает награду церемонии Nickelodeon Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Matt Sayles
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американский комик Эдди Мерфи будет выступать перед зрителями в качестве стэндапера в 2020 году, сообщает Deadline.
Актер уже объявил, что после долгого перерыва вернется в юмористическое шоу Saturday Night Live в предстоящем сезоне. Теперь он намекнул на то, что в 2020 году планирует выступить со stand-up-туром.
Не исключено, что Мерфи принял такое решение после того, как снялся в комедийном фильме "Меня зовут Долемайт", где сыграл комика Руди Рэя Мура, выступавшего под псевдонимом.
Сейчас он занят в съемках сиквела "Поездка в Америку", выход которого запланирован на декабрь следующего года.
Кадр из фильма Золотой ребенок
24 августа, 19:53Культура
В Сети появились первые кадры со съемок "Поездки в Америку 2"
000000
КультураНовости культурыШоу-бизнесЭдди МерфиАмерикаСША
Рекомендуем
Участок Великой Китайской стены
Китай не планирует полностью реставрировать Великую Китайскую стену
РИА
Новости
Том Каулитц и Хайди Клум
Хайди Клум получила в подарок от мужа кусок Берлинской стены
Ураган Дориан с борта Международной космической станции
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 30 человек
Американская актриса и фотомодель Дакота Фаннинг
Дакоту Фэннинг в образе мусульманской беженки раскритиковали в Сети
Лента
новостей
Актер Билл Скарсгард на премьере Оно 2 в Лос-Анджелесе
Билла Скарсгарда в образе клоуна-убийцы боялась даже съемочная группа
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс кардинально поменяла имидж
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Испания выбрала "Боль и славу" Альмодовара номинантом на "Оскар"
Американская актриса Линда Хэмилтон и Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон
Бывшая жена Джеймса Кэмерона рассказала, что их брак был ошибкой
Американская певица Эшли Робертс
Экс-участница The Pussycat Dolls ест пиццу раз в неделю, чтобы не толстеть
Кадр из фильма Мы-Миллеры
Уилл Поултер сыграет одну из главных ролей в сериале "Властелин колец"
Прохожие у одной из площадок Международного кинофестиваля в Торонто
На кинофестивале в Торонто прошла премьера фильма про российский хоккей
Модель Кара Делевинь во время показа коллекции Chanel сезона Осень-Зима 2019/2020 в Париже
Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью Великобритании
Девушка с длинными волосами
Стилист показала, как создают роскошные волосы в рекламе шампуня
Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК Олимпийский
Пол Маккартни может стать хедлайнером фестиваля Гластонбери
Кавказ
Ростовский ученый открыл три новых вида животных на Кавказе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине, пытавшему украсть водку
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
08:31Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн
08:30Путин поручил поддержать распространение проекта "ГосПрофи.рф" в ДФО
Лента новостейМолния