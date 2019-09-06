Индонезия построит новую столицу в джунглях

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о строительстве новой столицы в джунглях Калимантана (остров Борнео), Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о строительстве новой столицы в джунглях Калимантана (остров Борнео), сообщает Lonely Planet.

Из-за экологических и экономических проблем Джакарты, власти Индонезии приняли решение перенести столицу в другое место. Сейчас часть города ежегодно опускается на десять сантиметров и есть риск наводнения.

Сообщается, что на территории новой столицы низок риск таких стихийных бедствий, как землетрясения, цунами, оползни и извержения вулканов. Но район подвержен лесным пожарам.

Некоторые экологические организации считают, что новая столица может нанести вред природе. Департамент охраны окружающей среды работает над экологической оценкой проекта и надеется завершить его к ноябрю. Если проект будет одобрен, строительство начнется в 2021 году.