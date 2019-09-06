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РИА Новости
Туризм

Индонезия построит новую столицу в джунглях

01:19 06.09.2019 (обновлено: 04:18 06.09.2019)
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© Depositphotos / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия
© Depositphotos / realinemedia
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о строительстве новой столицы в джунглях Калимантана (остров Борнео), сообщает Lonely Planet.
Из-за экологических и экономических проблем Джакарты, власти Индонезии приняли решение перенести столицу в другое место. Сейчас часть города ежегодно опускается на десять сантиметров и есть риск наводнения.
Сообщается, что на территории новой столицы низок риск таких стихийных бедствий, как землетрясения, цунами, оползни и извержения вулканов. Но район подвержен лесным пожарам.
Некоторые экологические организации считают, что новая столица может нанести вред природе. Департамент охраны окружающей среды работает над экологической оценкой проекта и надеется завершить его к ноябрю. Если проект будет одобрен, строительство начнется в 2021 году.
Стоимость новой столицы оценивается в 32,7 миллиардов долларов. Название пока не выбрано.
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