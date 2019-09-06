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РИА Новости
Культура

Стеллан Скарсгард: после фон Триера я знаю, что такое жестокость и любовь

08:00 06.09.2019 (обновлено: 08:12 06.09.2019)
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© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваляАктер Стеллан Скарсгард на 76-м Венецианском международном кинофестивале
Актер Стеллан Скарсгард на 76-м Венецианском международном кинофестивале
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
ВЕНЕЦИЯ, 6 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. После премьеры фильма "Раскрашенная птица" на 76-м Венецианском кинофестивале шведский актер Стеллан Скарсгард, известный по ролям в "Пиратах Карибского моря", "Догвилле", " Нимфоманке", франшизе "Тор" и сериале "Чернобыль", рассказал в интервью РИА Новости, каких навыков потребовали съемки в новом проекте, как на него повлиял Ларс фон Триер и чем чревата популярность сериалов.
Картина "Раскрашенная птица" Вацлава Мархоула вызвала бурные дискуссии у публики и журналистов. Черно-белая лента, основанная на одноименном романе Ежи Косински, задумывалась как оммаж фильма "Иди и смотри".
Еврейский мальчик, которого родители во время Второй мировой войны отправили в деревню к родственникам где-то в Восточной Европе, пытается попасть домой. Путешествие превращается в настоящую гонку на выживание.
В трехчасовой картине сыграли Стеллан Скарсгард, Удо Кир, Харви Кейтель, Алексей Кравченко и другие.
— В "Раскрашенной птице" довольно много жестоких сцен, при этом режиссер говорил на пресс-конференции, что это картина о любви. На ваш взгляд, фильм все же о жестокости или любви?
— Все хорошие фильмы одновременно и про то, и про другое. Поверьте мне, я снимался у Ларса фон Триера, я знаю, о чем говорю. (Смеется.)
— Знакомы ли вы с книгой, на которой основан сценарий?
— Да, конечно. Мне кажется, мы читали ее еще в школе. Я полностью посмотрел фильм на премьере и невероятно счастлив.
Обычно я не распространяюсь о том, сколько получил за ту или иную роль. А здесь я позвонил своему агенту и сказал: "Есть контракт от чешского продюсера, но тебе надо обсудить с ним оплату, она должна равняться 100 евро". После была длинная пауза, и затем мой агент непечатно выругался. (Смеется.)
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird)
1 из 5

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird)
2 из 5

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird)
3 из 5

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird)
4 из 5

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird)
5 из 5

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 5

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 5

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
3 из 5

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
4 из 5

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
5 из 5

Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird)

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
— Насколько я знаю, вы были знакомы с режиссером еще до фильма. Помните, как он предложил вам роль?
— Мой друг, журналист в Стокгольме, был женат на девушке из Чехии — сестре Вацлава (Мархоула, режиссера. — Прим. ред.). Как-то в 1990-х я снимался в Праге, и мы познакомились — нас свели общие друзья. Помню, Вацлав показал мне классные ночные клубы Праги. Пиво там было невероятное — дальше я не все помню. (Смеется.) Но это был прекрасный вечер.
А потом, где-то в 2009-м, он позвонил мне и сообщил, что наконец-то получил права на экранизацию книги "Раскрашенная птица" и хочет написать сценарий. Тогда я сказал, что хотел бы сняться у него. Но поскольку это проект, на который сложно найти финансирование и который почти нереально продать, пришлось подождать.
— Для фильма специально изобрели язык — протославянский. При этом ваш герой не разговаривает в кадре. Сложно ли было играть персонажа, который не произносит ни одной реплики?
— Мне очень понравилось, что не надо было учить язык и запоминать какие бы то ни было слова. В этом есть что-то от театра, а, как мы знаем, кино вышло из театра, где все буквально. В 1950-60-е от слов, по сути, отказались и изобрели кинематографичные эмоции, то есть свой язык кино. Сейчас такого нет. На телевидении рассказывают или представляют информацию в виде диалога. По-моему, это самое унылое зрелище. Потому что для меня вся важная информация находится между слов.
Так что фильмы вроде "Раскрашенной птицы" уникальны в своем роде. Это проект, в котором из трех часов только девять минут заняли диалоги.
© PubRes (2019) Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица"
Стеллан Скарсгард в фильме Раскрашенная птица
© PubRes (2019)
Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица"
— Вашего героя не назовешь положительным персонажем. Как вы поняли его и актерски оправдывали?
— Когда ты играешь того, кто совершает плохие поступки, все дело в том, насколько ты готов сделать ему скидку. Это как выключить эмоции и эмпатию. Зло — это двигатель.
— Но он же, в отличие от многих других, помогает главному герою?
— Я не анализировал действия моего персонажа — возможно, в иных обстоятельствах он бы поступил иначе. Мы не знаем, когда он принимал решение спасти мальчика, чем руководствовался. В этом суть моей сцены — до последнего момента зритель гадает, что же он сделает.
— Вам не кажется странным, что многие зрители отождествляют актеров с их героями? Если кто-то сыграл отрицательного персонажа, то публика и в реальности воспринимает его так же.
— Это работает в обоих направлениях — ты должен сделать так, чтобы зритель понимал твоего героя. Играешь ли ты или ведешь себя как актер? Например, мне кажется, фанаты Тома Круза думают, что он и в жизни такой крутой, как в кино. Но обо мне так не подумаешь, потому что я играл совершенно разноплановых героев.
Хотя восприятие актера на подсознательном уровне у зрителя может пошатнуться. Я слышал, что некоторые не хотят смотреть фильмы со мной после того, как я снялся в "Нимфоманке" и показал там свои причиндалы. (Смеется.) Грустно. Но я не жалею о той сцене.
Существует огромная разница в том, чтобы быть актером и быть звездой. Актер делает разные вещи, и его знают по разноплановости. Тогда как звезда — это одна-единственная идентичность, один образ. Поэтому голливудским звездам так сложно переключиться — это разрушит их карьеру.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Петр Котлар и режиссер Вацлав Мархоул на красной дорожке премьеры фильма "Раскрашенная птица" (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

Актер Петр Котлар и режиссер Вацлав Мархоул на красной дорожке премьеры фильма Раскрашенная птица (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
1 из 5

Актер Петр Котлар и режиссер Вацлав Мархоул на красной дорожке премьеры фильма "Раскрашенная птица" (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Удо Кир

Актер Удо Кир во время фотосессии съемочной группы фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
2 из 5

Актер Удо Кир

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Петр Котлар, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Раскрашенная птица"

Актер Петр Котлар во время фотосессии съемочной группы фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
3 из 5

Петр Котлар, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Раскрашенная птица"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Стеллан Скарсгард во время фотосессии съемочной группы фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

Актер Стеллан Скарсгард во время фотосессии съемочной группы фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
4 из 5

Стеллан Скарсгард во время фотосессии съемочной группы фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Стеллан Скарсгард на красной дорожке премьеры фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица"

Актер Стеллан Скарсгард на красной дорожке премьеры фильма режиссера Вацлава Мархоула Раскрашенная птица (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
5 из 5

Стеллан Скарсгард на красной дорожке премьеры фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5

Актер Петр Котлар и режиссер Вацлав Мархоул на красной дорожке премьеры фильма "Раскрашенная птица" (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 5

Актер Удо Кир

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 5

Петр Котлар, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Раскрашенная птица"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 5

Стеллан Скарсгард во время фотосессии съемочной группы фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 5

Стеллан Скарсгард на красной дорожке премьеры фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
— В фильме ваш главный "оппонент" ребенок. Каково было играть с ним?
— Он потрясающий! Мне нравятся совместные сцены с неопытными, начинающими актерами, потому что это накладывает дополнительную ответственность. Ты должен быть правдивым, не можешь схалтурить и использовать какие-либо актерские уловки.
"Раскрашенная птица" потребовала особой актерской игры — когда вовсе не играешь. Вацлав точно знал, что ему требовалось. Мы все довольно состоявшиеся актеры. Если бы каждый из нас приходил со своим видением и говорил, что вот он я, сейчас сыграю сольно, то это было бы катастрофой. Сработало бы где-то, но не в этом фильме.
© Walt Disney Pictures (2007) Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На краю Света".
Кадр из фильма Пираты Карибского моря: На краю Света
1 из 6
Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На краю Света".
© Walt Disney Pictures (2007)
© Caviar Films (2013) Стеллан Скарсгард в фильме Ларса фон Триера "Нимфоманка: Часть 1".
Стеллан Скарсгард в фильме Ларса фон Триера Нимфоманка: Часть 1
2 из 6
Стеллан Скарсгард в фильме Ларса фон Триера "Нимфоманка: Часть 1".
© Caviar Films (2013)
© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль".
Кадр из мини-сериала Чернобыль
3 из 6
Кадр из мини-сериала "Чернобыль".
© HBO (2019)
© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
4 из 6
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
© HBO (2019)
© Marvel Entertainment (2013)Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы".
Кадр из фильма Тор 2: Царство тьмы
5 из 6
Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы".
© Marvel Entertainment (2013)
© arte (2003)Кадр из фильма "Догвилль".
Кадр из фильма Догвилль
6 из 6
Кадр из фильма "Догвилль".
© arte (2003)
1 из 6
Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На краю Света".
© Walt Disney Pictures (2007)
2 из 6
Стеллан Скарсгард в фильме Ларса фон Триера "Нимфоманка: Часть 1".
© Caviar Films (2013)
3 из 6
Кадр из мини-сериала "Чернобыль".
© HBO (2019)
4 из 6
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
© HBO (2019)
5 из 6
Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы".
© Marvel Entertainment (2013)
6 из 6
Кадр из фильма "Догвилль".
© arte (2003)
— Вы заняты не только в кино, но и в сериалах. На ваш взгляд, за чем будущее — за ТВ или независимыми фильмами? Отставим в сторону блокбастеры или фильмы по комиксам.
— Думаю, для независимого кино ситуация сложнее в целом. Картин с бюджетом в десять, двадцать миллионов долларов больше не бывает. Все хорошие сценаристы, актеры, режиссеры перекочевывают на ТВ. Это неплохо. Но при этом страдает кинематографичная манера рассказа истории.
И поэтому для меня "Раскрашенная птица" — пример фантастического артхаусного фильма в стиле 1960-х, золотой эпохи кинематографа.
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