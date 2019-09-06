Конкурент для России: зачем Европа лоббирует иранскую нефть

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Иран и США в очередной раз обменялись ударами: Белый дом ввел новую порцию санкций, а в исламской республике объявили о готовности нарушить еще одно ограничение, предусмотренное ядерным соглашением 2015 года. Однако у Тегерана, Вашингтона и Европы есть общий интерес — вернуть на рынок иранскую нефть, чтобы ослабить фактическую монополию России на поставку тяжелых сортов черного золота.

Новый виток

В среду президент Ирана Хасан Роухани сообщил о третьем шаге по сокращению обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВДП), — "поскольку мы не достигли желаемых результатов в вопросе санкций".

С 6 сентября Тегеран снимает ограничения по центрифугам для обогащения урана. "Мы станем свидетелями исследований и разработок новых центрифуг, а также всего, что необходимо для ускоренного обогащения урана", — пообещал Роухани.

До заключения СВДП в 2015 году у Ирана было 20 тысяч обогатительных центрифуг, но в рамках соглашения Тегеран обязался использовать только 5060, причем старых и малоэффективных моделей.

По мнению экспертов, цель этого демарша — усилить давление на европейские страны после объявления Вашингтоном в среду новых санкций, направленных на полное прекращение продажи иранской нефти.

В санкционный список включены девять физических лиц (граждане Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана), 16 компаний и шесть судов, прямо или косвенно связанных с транспортировкой нефти исламской республики.

По словам госдеповского спецпредставителя по Ирану Брайана Хука, за последние месяцы Тегеран перевез на десяти танкерах больше десяти миллионов тонн нефти. "Выручка превысила 500 миллионов долларов", — уточнил Хук.

Кроме того, в Вашингтоне назначили награду в 15 миллионов долларов "за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции", признанного американцами террористической группировкой. "Впервые в истории США предлагают награду за информацию, которая подорвет финансы государственной организации", — подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента.

Большая игра Макрона

Очередная порция санкций — реакция Белого дома на компромиссные предложения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности поставок иранской нефти в определенных объемах при условии возвращения Тегерана к выполнению условий по ядерной сделке.

Макрон хотел предоставить Ирану право на экспорт 700 тысяч баррелей нефти в сутки — вдвое больше нынешнего показателя — и открыть кредитную линию на 15 миллиардов долларов.

По данным The Wall Street Journal, этот план поддержали в Евросоюзе и Тегеране. "Иран вернется к полной реализации СВДП только в том случае, если сможет продать свою нефть и воспользоваться доходами от этих продаж, — сказал в среду заместитель министра иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи. — Предложение Франции идет в этом направлении".

Проблема в том, что для реализации идеи французского президента требуется смягчение санкций. Однако Трамп не пожелал отдавать Макрону лавры "иранского миротворца": он предпочитает сам зарабатывать политические очки на урегулировании отношений с "трудными" партнерами, такими как Ким Чен Ын, Си Цзиньпин, Владимир Путин или Хасан Роухани.

"Мы не нуждаемся в посредничестве президента Франции, чтобы иметь дело с Ираном, — сообщил глава Белого дома журналистам. — Мы будем действовать напрямую, если захотим".

Иранские лидеры уже неоднократно заявляли, что не пойдут на переговоры с американцами, пока те не отменят санкции. Но явную заинтересованность Тегерана в реализации плана Макрона Трамп воспринял как слабость. Поэтому Вашингтон обрушил на исламскую республику очередную порцию ограничений, чтобы заставить Роухани сесть за стол переговоров.

Силовое давление опять не дало результата (как раньше в отношении Северной Кореи, Китая и России): Тегеран повысил ставки в игре, нарушив еще одно обязательство, предусмотренное СВДП. Теперь Иран ждет, что европейцы убедят Трампа смягчить позицию.

Все решает нефть

Эксперты уверены: несмотря на жесткую и воинственную риторику Трампа и Роухани, все участники Совместного всеобъемлющего плана действий заинтересованы в реализации плана Макрона. Об этом свидетельствует хотя бы то, что Тегеран действует очень осторожно: разработка новых центрифуг и их реальное строительство — принципиально разные вещи.

Кроме того, Иран, по сути, воздерживается от объявленного ранее "второго шага": увеличения уровня обогащения урана. Как сообщило на прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии, иранские центрифуги по-прежнему обогащают уран до 4,5 процента. Это немного выше 3,67 процента, предусмотренного СВДП, но очень далеко от 90 процентов, необходимых оружейному урану.

По данным The Wall Street Journal, сейчас в Вашингтоне находится французская делегация, которая пытается убедить американских чиновников в необходимости смягчения антииранских санкций. Шансы на это есть, поскольку у французов имеется весомый аргумент: деньги, точнее, стоимость нефти.

Санкции против Ирана и Венесуэлы привели к острому дефициту тяжелой, высокосернистой нефти, от которого страдают и американские, и европейские переработчики. Только в Старом Свете нехватка сернистой нефти оценивается в 800 тысяч баррелей в сутки.

Альтернативой венесуэльскому и иранскому экспорту могла бы стать близкая по химическому составу нефть из Саудовской Аравии, но саудиты еще в январе предупредили, что увеличивать добычу не собираются.

В результате главным экспортером тяжелой нефти оказалась Россия, нарастившая поставки в США и Европу до рекордного уровня. Но дефицит продолжает обостряться.

"Все нефтеперерабатывающие заводы сейчас ищут нефть сорта Urals или ее аналоги, — признал в интервью Reuters представитель одного из европейских нефтетрейдеров. — И очевидно, что этой нефти на всех не хватает".

В результате цены на сырье растут, из-за чего, как подсчитали аналитики Bloomberg, только с ноября 2018-го по июль 2019-го американские и европейские импортеры дополнительно заплатили российским нефтяникам около миллиарда долларов.

Увеличение иранской экспортной квоты до 700 тысяч баррелей в сутки, которого добивается Макрон, позволит сбалансировать мировой рынок тяжелой нефти и остановить рост цен.

Этот аргумент Трамп проигнорировать не может — американское нефтяное лобби на прошлых президентских выборах поддерживало демократов, и главе Белого дома необходимо перетянуть его на свою сторону. Так что компромисс по иранской проблеме выглядит вполне реальным.