Лучшие фото недели: "Федор" на МКС, хранитель Байкала и кот в очках

Участники фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке.
Участники фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге.
Артисты в национальных костюмах выступают на выставке "Улица Дальнего Востока" в дни Восточного экономического форума.
Артисты в национальных костюмах выступают на выставке "Улица Дальнего Востока" в дни Восточного экономического форума.
Владимир Путин на церемонии награждения призеров III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет в рамках Восточного экономического форума.
Владимир Путин на церемонии награждения призеров III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет в рамках Восточного экономического форума.
Торжественная церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Торжественная церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Участники "красочного забега" в Брюсселе.
Акция протеста в Бангалоре на юге Индии.
Скульптура Даши Намдакова "Хранитель Байкала", установленная на острове Ольхон.
Скульптура Даши Намдакова "Хранитель Байкала", установленная на острове Ольхон.
Девушки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.
Девушки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.
Самолет Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" выполняет демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019.
Самолет Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" выполняет демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019.
Президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе.
Президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе.
Робот "Федор" на Международной космической станции.
Ураган "Дориан" с борта МКС.
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний в новом филиале краснодарской школы № 11, где образовано 24 первых класса от "А" до "Ш".
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний в новом филиале краснодарской школы № 11, где образовано 24 первых класса от "А" до "Ш".
Спасатели на месте крушения поезда в Йокогаме.
Гостья 76 Венецианского кинофестиваля на премьере документального фильма Chiara Ferragni — Unposted.
Гостья 76 Венецианского кинофестиваля на премьере документального фильма Chiara Ferragni — Unposted.
Местный житель голосует на досрочных выборах губернатора Забайкальского края, депутатов в городские думы и представительные органы советов муниципальных районов на территории агрокооператива "Цокто-Хангил".
Местный житель голосует на досрочных выборах губернатора Забайкальского края, депутатов в городские думы и представительные органы советов муниципальных районов на территории агрокооператива "Цокто-Хангил".
Патрисио Гарино в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Аргентины и Республики Корея.
Патрисио Гарино в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Аргентины и Республики Корея.
Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах.
Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова принимают присягу.
Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова принимают присягу.
Владимир Путин общается с жителями Тулуна, пострадавшего от паводков.
Владимир Путин общается с жителями Тулуна, пострадавшего от паводков.
Учения по высадке десанта соединений Черноморского флота на необорудованное побережье на полигоне "Опук" под Феодосией.
Учения по высадке десанта соединений Черноморского флота на необорудованное побережье на полигоне "Опук" под Феодосией.
Презентация коллекции дизайнера Эльвиры Гасановой на Украинской неделе моды.
Презентация коллекции дизайнера Эльвиры Гасановой на Украинской неделе моды.
Кот в солнцезащитных очках на выставке Pet Expo Championship в Бангкоке.
Модели возле машин KAMAZ на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans 2019 в Москве.
Модели возле машин KAMAZ на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans 2019 в Москве.
Молния в Риме.
Драка депутатов перед сессией парламента на Гаити.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады.
Овцы пасутся на поле на севере Германии.