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РИА Новости

Лучшие фото недели: "Федор" на МКС, хранитель Байкала и кот в очках

11:16 06.09.2019
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Jeenah Moon

Участники фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке.

Участницы фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
1 из 30

Участники фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке.

© AP Photo / Jeenah Moon
© AFP 2019 / Anthony Wallace

Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге.

Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
2 из 30

Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге.

© AFP 2019 / Anthony Wallace
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Артисты в национальных костюмах выступают на выставке "Улица Дальнего Востока" в дни Восточного экономического форума.

Выступление артистов в национальных костюмах на выставке Улица Дальнего Востока в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке
3 из 30

Артисты в национальных костюмах выступают на выставке "Улица Дальнего Востока" в дни Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на церемонии награждения призеров III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет в рамках Восточного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения призеров III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет в рамках V Восточного экономического форума
4 из 30

Владимир Путин на церемонии награждения призеров III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет в рамках Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Торжественная церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.

Торжественная церемония закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
5 из 30

Торжественная церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AFP 2019 / François Walschaerts

Участники "красочного забега" в Брюсселе.

Участники цветного забега в Брюсселе
6 из 30

Участники "красочного забега" в Брюсселе.

© AFP 2019 / François Walschaerts
© AFP 2019 / Manjunath Kiran

Акция протеста в Бангалоре на юге Индии.

Акция протеста в Бангалоре, Индия
7 из 30

Акция протеста в Бангалоре на юге Индии.

© AFP 2019 / Manjunath Kiran
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпортсменки сборной России в финале групповых упражнений с мячами на этапе Кубка вызова-2019 по художественной гимнастике в Казани.
Спортсменки сборной России в финале групповых упражнений с мячами на этапе Кубка вызова-2019 по художественной гимнастике в Казани
8 из 30
Спортсменки сборной России в финале групповых упражнений с мячами на этапе Кубка вызова-2019 по художественной гимнастике в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Скульптура Даши Намдакова "Хранитель Байкала", установленная на острове Ольхон.

Скульптура Даши Намдакова Хранитель Байкала, установленная на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
9 из 30

Скульптура Даши Намдакова "Хранитель Байкала", установленная на острове Ольхон.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Девушки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.

Девушки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
10 из 30

Девушки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самолет Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" выполняет демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019.

Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
11 из 30

Самолет Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" выполняет демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе.

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной в Улан-Баторе
12 из 30

Президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© Фото : Роскосмос

Робот "Федор" на Международной космической станции.

Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
13 из 30

Робот "Федор" на Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос
© NASA / Nick Hague

Ураган "Дориан" с борта МКС.

Ураган Дориан с борта Международной космической станции
14 из 30

Ураган "Дориан" с борта МКС.

© NASA / Nick Hague
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первоклассники на торжественной линейке в День знаний в новом филиале краснодарской школы № 11, где образовано 24 первых класса от "А" до "Ш".

Первоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в новом филиале средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
15 из 30

Первоклассники на торжественной линейке в День знаний в новом филиале краснодарской школы № 11, где образовано 24 первых класса от "А" до "Ш".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AFP 2019 / Jiji Press

Спасатели на месте крушения поезда в Йокогаме.

Спасатели на месте крушения поезда в Йокогаме, Япония
16 из 30

Спасатели на месте крушения поезда в Йокогаме.

© AFP 2019 / Jiji Press
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Гостья 76 Венецианского кинофестиваля на премьере документального фильма Chiara Ferragni — Unposted.

Гостья на красной дорожке премьеры документального фильма Chiara Ferragni - Unposted в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
17 из 30

Гостья 76 Венецианского кинофестиваля на премьере документального фильма Chiara Ferragni — Unposted.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Местный житель голосует на досрочных выборах губернатора Забайкальского края, депутатов в городские думы и представительные органы советов муниципальных районов на территории агрокооператива "Цокто-Хангил".

Местный житель голосует на досрочных выборах в Забайкальском крае
18 из 30

Местный житель голосует на досрочных выборах губернатора Забайкальского края, депутатов в городские думы и представительные органы советов муниципальных районов на территории агрокооператива "Цокто-Хангил".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Патрисио Гарино в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Аргентины и Республики Корея.

Патрисио Гарино в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Аргентины и Республики Корея
19 из 30

Патрисио Гарино в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Аргентины и Республики Корея.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© REUTERS / Dante Carrer

Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах.

Последствия урагана Дориан в Марш-Харборе на Багамских островах
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Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах.

© REUTERS / Dante Carrer
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова принимают присягу.

Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова на церемонии принятия присяги
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Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова принимают присягу.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин общается с жителями Тулуна, пострадавшего от паводков.

Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями после посещения средней общеобразовательной школы No6 города Тулуна
22 из 30

Владимир Путин общается с жителями Тулуна, пострадавшего от паводков.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Учения по высадке десанта соединений Черноморского флота на необорудованное побережье на полигоне "Опук" под Феодосией.

Военнослужащие во время учений по высадке десанта соединений Черноморского флота под Феодосией
23 из 30

Учения по высадке десанта соединений Черноморского флота на необорудованное побережье на полигоне "Опук" под Феодосией.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Презентация коллекции дизайнера Эльвиры Гасановой на Украинской неделе моды.

Презентация коллекции дизайнера Эльвиры Гасановой на Украинской неделе моды в Киеве
24 из 30

Презентация коллекции дизайнера Эльвиры Гасановой на Украинской неделе моды.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2019 / Mladen Antonov

Кот в солнцезащитных очках на выставке Pet Expo Championship в Бангкоке.

Хозяйка несет кота в солнцезащитных очках на выставке Pet Expo Championship в Бангкоке
25 из 30

Кот в солнцезащитных очках на выставке Pet Expo Championship в Бангкоке.

© AFP 2019 / Mladen Antonov
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Модели возле машин KAMAZ на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans 2019 в Москве.

Промомодели у спецтехники KAMAZ на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans 2019 в Москве
26 из 30

Модели возле машин KAMAZ на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans 2019 в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2019 / Laurent Emmanuel

Молния в Риме.

Молния рядом с памятником Виктору Эммануилу II в Риме
27 из 30

Молния в Риме.

© AFP 2019 / Laurent Emmanuel
© REUTERS / Andres Martinez Casares

Драка депутатов перед сессией парламента на Гаити.

Депутаты дерутся перед сессией парламента на Гаити
28 из 30

Драка депутатов перед сессией парламента на Гаити.

© REUTERS / Andres Martinez Casares
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады.

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
29 из 30

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады.

© РИА Новости / Стрингер
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© AFP 2019 / dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Овцы пасутся на поле на севере Германии.

Овцы пасутся на поле на севере Германии
30 из 30

Овцы пасутся на поле на севере Германии.

© AFP 2019 / dpa/Mohssen Assanimoghaddam
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