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РИА Новости

Смертоносные игрушки для Киева. Чем США вооружают Украину

08:00 06.09.2019 (обновлено: 08:08 06.09.2019)
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© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Вооружение, снаряжение, боевая техника и миссии инструкторов — Пентагон продолжит оказывать военную помощь Украине. Как сообщил в конце августа советник по национальной безопасности Джон Болтон, осталось решить вопрос о ее объемах. Ранее Дональд Трамп поручил убедиться, что выделенные средства используются в интересах США. Вопрос не праздный: с 2014-го Вашингтон потратил на укрепление обороноспособности Киева более 1,3 миллиарда долларов. На что уходят эти деньги — в материале РИА Новости.

От бронежилетов до ПТРК

В конце июня сенат одобрил проект военного бюджета на 2020-й финансовый год. Украине выделили 300 миллионов долларов — на 50 миллионов больше, чем в этом году. Как утверждает посольство Украины в США, 100 миллионов потратят на летальные виды вооружений, в том числе средства береговой обороны, противокорабельные ракеты и системы, способствующие повышению эффективности управления войсками.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 во время церемонии передачи украинским военным
Американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 во время церемонии передачи украинским военным
© РИА Новости / Стрингер
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Американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 во время церемонии передачи украинским военным
В первые годы вооруженного конфликта на востоке Украины США ограничивались поставкой нелетальных видов вооружений и снаряжения. Так, в 2014-м Вашингтон передал Киеву около двух тысяч бронежилетов, 20 станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A, 35 бронеавтомобилей HMMWV и полевой госпиталь. В 2015-м — 130 "Хаммеров", а также пять скоростных катеров. В 2016-м — 14 РЛС контрбатарейной борьбы, 2,25 тысячи приборов ночного видения AN/PVS 14, пять бронеавтомобилей HMMWV в медицинском эвакуационном варианте, 24 комплекта легких БПЛА RQ-11B Raven. В 2017-м — 40 "Хаммеров" и около 700 радиостанций различных типов.
В 2018-м Пентагон отправил на Украину 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним — это уже летальное вооружение. Киев выпрашивал "джавелины" у Вашингтона с самого начала войны в Донбассе, считая, что эти ПТРК способны принести решающую победу. Однако до фронта они так и не добрались. Замминистра по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины" Георгий Тука уточнил, что Вашингтон поставил условие не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения конфликтующих сторон. Вскоре в Сети опубликовали письмо руководителя украинского конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева главе Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову о том, что заводской срок эксплуатации двигателей американских ракет закончился задолго до того, как они попали на Украину.
Военнослужащие армии Украины
9 августа, 08:00РИА Новости
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Но летальное оружие Вашингтон поставлял и раньше, просто это не афишировали. В частности, еще в 2014-м в Сети распространились фотографии украинских военнослужащих с американскими крупнокалиберными снайперскими винтовками Barrett M82.
Помимо "джавелинов", в 2018-м Пентагон предоставил ВСУ 2,5 тысячи приборов ночного видения AN/PVS 14, партию миноискателей, 15 медицинских эвакуационных "Хаммеров" и три системы контрснайперской борьбы CILASSLD-500. В этом году Киев получил 30 внедорожников HMMWV, две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPA-36, а также медицинское снаряжение на девять миллионов долларов.

Трудности подготовки

Кроме того, Пентагон уже несколько лет занимается обучением украинских военнослужащих на Яворовском полигоне во Львовской области. Двенадцатого февраля 2016-го иностранные военные инструкторы завершили подготовку первого подразделения ВСУ — пехотного батальона одной из механизированных бригад. С 15 февраля до 17 июля 2016 года с двумя украинскими батальонами работала по ротации группа инструкторов, сформированная на базе 3-го батальона 15-го пехотного полка Вооруженных сил США. С лета 2018-го на Яворовском полигоне преподавали инструкторы из 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США, а в мае этого года их сменили 130 военнослужащих из 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной дивизии.
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexander RectorАмериканский военный наблюдает за тренировкой солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Американский военный наблюдает за тренировкой солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexander Rector
Американский военный наблюдает за тренировкой солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Всего в Яворове прошли подготовку более шести тысяч украинских военнослужащих. Их обучают тактике, артиллерийской разведке, бронетанковым маневрам, особенностям работы военной полиции, логистике, оказанию медпомощи. Однако американцы сталкиваются с серьезными проблемами. Так, 23 августа подполковник армии США Роберт Трейси охарактеризовал в своем блоге подопечных из ВСУ как ленивых и жадных пьяниц с низким уровнем образования. Он отметил, что они не горят желанием учить английский язык, не привыкли трудиться и не выполняют приказы. По его словам, в ВСУ процветают воровство, взяточничество, отсутствует дисциплина.
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник поспешил назвать эту запись в блоге "вбросом и провокацией", подчеркнув, что ранее Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными. Но о плачевной ситуации с дисциплиной в украинской армии неоднократно упоминали и высокопоставленные киевские чиновники. В конце прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за все время боевых действий в Донбассе небоевые потери составили 2,7 тысячи человек, в том числе зафиксировано 175 случаев отравления алкоголем и наркотиками. Почти 900 военнослужащих — жертвы умышленных убийств или самоубийств. В общем, американцам предстоит еще немало работы, чтобы подтянуть боеспособность ВСУ до общеевропейского уровня.
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше. Архивное фото
20 июня 2018, 19:30РИА Новости
На Украине предложили купить американские комплексы ПВО Patriot
Стоит отметить, что далеко не все проекты военной помощи США Украине известны широкой общественности. Кое-что наверняка засекречено. В частности, в СМИ ходили слухи о намерениях Киева приобрести системы ПВО Patriot, но пока Пентагон отказывается от этого из-за опасений за сохранность противоракетных комплексов.
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Джон БолтонДНРJavelin (ПТРК)Вооруженные силы УкраиныДональд ТрампМинистерство обороны СШААлександр ТурчиновСШАУкраинаБезопасность
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