Посольство призвало США отозвать запрос об экстрадиции россиянина Коршунова

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке

Российские дипломаты "выразили решительный протест в отношении неправомерных действий", а также "потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника".

"Обратили внимание на то, что подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений", - подчеркнули в дипмиссии.

Коршунова задержали в Италии по запросу США, он является директором по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех). Вместе с американским гражданином Маурицио Паоло Бьянки Коршунов обвиняется в Соединенных Штатах в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ростех пообещал предпринять все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен.