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РИА Новости

Посольство призвало США отозвать запрос об экстрадиции россиянина Коршунова

23:53 05.09.2019 (обновлено: 07:11 06.09.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.
Российские дипломаты "выразили решительный протест в отношении неправомерных действий", а также "потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника".
"Обратили внимание на то, что подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений", - подчеркнули в дипмиссии.
Коршунова задержали в Италии по запросу США, он является директором по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех). Вместе с американским гражданином Маурицио Паоло Бьянки Коршунов обвиняется в Соединенных Штатах в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Ростех пообещал предпринять все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен.
Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям. Глава государства назвал подобные действия плохой практикой, которая зачастую связана с недобросовестной конкуренцией.
Министерство юстиции США
Вчера, 23:32РИА Новости
США обвинили Коршунова в краже секретов для российских авиадвигателей
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Государственный департамент СШАРоссияИталияСШАВ мире
Популярные комментарии
стесняюсь спросить, что такой высокопоставленный чел делал за границей? Разве у них нет там запретов на выезд за рубеж в связи с гостайной?
6 сентября, 00:47
Александр Сергеевич
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Сердюков в Ростехе чего то анонсировал, США арестовали менеджера компании из Ростеха - "одолевают смутные сомнения".
6 сентября, 00:06
Александр Невский
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