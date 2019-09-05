Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T08:33Z
https://ria.ru/20190905/1558372785.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/79/1555987920_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_29719c38acfa776c4f3a75741abacb46.jpg
РИА Новости
Туризм

В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван

23:38 05.09.2019 (обновлено: 08:33 06.09.2019)
13962
© Sputnik / Александр ИмедашвилиТуристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
ТБИЛИСИ, 5 сен — РИА Новости. Кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава заявила, что после акций протеста в Тбилиси и прекращения авиасообщения с Россией туристическому имиджу республики нанесен серьезный ущерб.

"События 20-21 июня, которые были инспирированы реваншистски настроенными политическими силами, радикально изменили тенденцию роста туризма. Вместе с этим правительство своевременно подключилось в процесс и мы смогли частично смягчить негативные влияния. Однако полная нейтрализация оказалась невозможной, так как, кроме туризма, ущерб потерпели все связанные с ней сферы", — сказала она, выступая в парламенте.

По словам политика, от российских санкций Грузия в июле потеряла около 58 миллионов долларов, а экономический рост в этой сфере составил всего лишь 2,1%.
Турнава добавила, что власти страны приложили все усилия, чтобы доказать, что обстановка в республике спокойная, а также запустили антикризисный туристический план.
На Батумском бульваре
16 августа, 17:50Сказано в эфире
"Грузия в тупике". Кто не дает российским туристам вернуться в Аджарию В Аджарии прошел митинг отельеров, недовольных сокращением туристического потока из России. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik оценил перспективы восстановления связей двух стран в сфере туризма.
Двадцатого июня Тбилиси захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.
На фоне этих событий Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с республикой. При этом в прошлом году каждый пятый турист в Грузии был из России.

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
14 августа, 08:00РИА Новости
"Мы покроем ущерб. Арабы богаче россиян". Грузия мечтает и считает убытки
31811235315
Обсудить 21
ТуризмРоссияТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
Акции протеста... А так же заявления президента Грузии и депутата Бобохидзе, что произвело даже большие впечатления. А то только про акции протеста и сразу решение нашего президента. Нет, дорогие, так не пойдет, у вас даже президент считает нас врагами, а депутаты грозятся убивать. В отпуск в такую страну?
6 сентября, 00:10
tt.60rossiya
5900000
"туристический имидж страны подорван"- "Имидж- ничто, жажда либерализма - все."
6 сентября, 00:00
Александр Невский
1390000
Рекомендуем
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
РИА
Новости
Певица Лайма Вайкуле на конкурсе Новая волна - 2017 в Сочи
"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Космический аппарат Ямал-601
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Лента
новостей
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Экс-аналитик ЦРУ: Путин сообщил Бушу об угрозе терактов перед 11 сентября
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Украинский ракетный комплекс Гром-2
Украинский депутат призвал запугать Россию при помощи ракет с "камушками"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство призвало США отозвать запрос об экстрадиции россиянина Коршунова
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Озеро Лох-Несс
Найдено объяснение феномену Лох-Несского чудовища
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Тюрьма Pentonville в Лондоне. Построена 176 лет назад
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
Последствия урагана Дориан в Марш-Харборе на Багамских островах
На Багамах заявили, что число жертв урагана может стать "ошеломляющим"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Путин оценил идею создания киберполиции
09:04Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине из-за украденной водки
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
08:31Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн
Лента новостейМолния