В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван

ТБИЛИСИ, 5 сен — РИА Новости. Кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава заявила, что после акций протеста в Тбилиси и прекращения авиасообщения с Россией туристическому имиджу республики нанесен серьезный ущерб.

"События 20-21 июня, которые были инспирированы реваншистски настроенными политическими силами, радикально изменили тенденцию роста туризма. Вместе с этим правительство своевременно подключилось в процесс и мы смогли частично смягчить негативные влияния. Однако полная нейтрализация оказалась невозможной, так как, кроме туризма, ущерб потерпели все связанные с ней сферы", — сказала она, выступая в парламенте.

По словам политика, от российских санкций Грузия в июле потеряла около 58 миллионов долларов, а экономический рост в этой сфере составил всего лишь 2,1%.

Турнава добавила, что власти страны приложили все усилия, чтобы доказать, что обстановка в республике спокойная, а также запустили антикризисный туристический план.

Двадцатого июня Тбилиси захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

На фоне этих событий Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с республикой. При этом в прошлом году каждый пятый турист в Грузии был из России.