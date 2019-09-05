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РИА Новости

Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко

23:51 05.09.2019 (обновлено: 07:23 06.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВиталий Мутко
Виталий Мутко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
Мутко ранее в четверг выразил недовольство работой ведомства и его главы Максима Орешкина в этом направлении. Он напомнил, что правительство выделило на поддержку бизнесменов 500 миллионов рублей, однако со стороны Минэкономразвития никаких решений нет, - предприниматели в подтопленных районах еще не получили "ни копейки".
В министерстве в ответ заявили, что им "стоило немало усилий" добиться выделения этих средств в рекордно короткий срок. При этом основную поддержку оказали вице-премьер Антон Силуанов и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, а участие Мутко в этом вопросе "было минимальным".
В МЭР добавили, что теперь необходимо распределить эти деньги "справедливым образом".
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Вице-премьер России Виталий Мутко
Вчера, 19:18РИА Новости
Мутко попросил чиновников из Ставрополя помочь коллегам в Приангарье
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоМинистерство экономического развития РФИркутская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
А Мутко вообще непонятно, что делает. То ли выслужиться пытается ближе к пенсии, то ли у него чердак потёк)
6 сентября, 04:12
Дмитрий Abuzhoroj
3840116
Локальную катастрофу не могут победить ни чиновники, ни министры, ни правительство в целом. Вмешался президент, а воз и ныне там. А зима неумолимо грядет. Бедные люди! Представляю, что будет, если случится нечто более серьезное. Надежда только на самого себя. Грустно как-то.
6 сентября, 03:50
MMaestro201261
3800301
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