Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.

Мутко ранее в четверг выразил недовольство работой ведомства и его главы Максима Орешкина в этом направлении. Он напомнил, что правительство выделило на поддержку бизнесменов 500 миллионов рублей, однако со стороны Минэкономразвития никаких решений нет, - предприниматели в подтопленных районах еще не получили "ни копейки".

В министерстве в ответ заявили, что им "стоило немало усилий" добиться выделения этих средств в рекордно короткий срок. При этом основную поддержку оказали вице-премьер Антон Силуанов и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, а участие Мутко в этом вопросе "было минимальным".

В МЭР добавили, что теперь необходимо распределить эти деньги "справедливым образом".