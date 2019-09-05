Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
Мутко ранее в четверг выразил недовольство работой ведомства и его главы Максима Орешкина в этом направлении. Он напомнил, что правительство выделило на поддержку бизнесменов 500 миллионов рублей, однако со стороны Минэкономразвития никаких решений нет, - предприниматели в подтопленных районах еще не получили "ни копейки".
В министерстве в ответ заявили, что им "стоило немало усилий" добиться выделения этих средств в рекордно короткий срок. При этом основную поддержку оказали вице-премьер Антон Силуанов и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, а участие Мутко в этом вопросе "было минимальным".
В МЭР добавили, что теперь необходимо распределить эти деньги "справедливым образом".
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.