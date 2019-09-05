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РИА Новости

Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов

23:16 05.09.2019 (обновлено: 04:30 06.09.2019)
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© Фото : Event Horizon Telescope CollaborationИзображение черной дыры центра галактики M87 полученное с помощью телескопа Event Horizon
Изображение черной дыры центра галактики M87 полученное с помощью телескопа Event Horizon
© Фото : Event Horizon Telescope Collaboration
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ученые проекта Event Horizon Telescope (EHT), представившие миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize в области фундаментальной физики, сообщается на сайте организаторов премии.
Проект Event Horizon Telescope в апреле опубликовал первый снимок тени массивной черной дыры, полученный с помощью сети радиотелескопов, которые начали наблюдение за объектом в центре галактике М87 в апреле 2017 года.
"Руководитель проекта Шеп Доулман при Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики получит (премию – ред.) от лица всей команды", - говорится в заявлении.
Денежная составляющая премии в размере трех миллионов долларов будет поровну разделена между 347 участниками проекта.
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"Свет наизнанку". Эксперт по космическим исследованиям о снимке черной дырыУченые из проекта Event Horizon Telescope представили первый в истории снимок массивной черной дыры. О значении этого события в эфире радио Sputnik рассказал ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.
Проект Event Horizon Telescope объединяет несколько радиотелескопов в различных точках мира. В 2017 году сеть состояла из восьми аппаратов и будет расширяться.
Премия Breakthrough Prize была учреждена в 2013 году основателем компании Google Сергеем Брином, CEO компании Facebook Марком Цукербергом, председателем совета директоров Alibaba Group Джеком Ма и совладельцем инвестиционной фирмы Digital Sky Technologies и Mail.ru Group Юрием Мильнером. Вручается она за прорывные открытия в фундаментальной физике, математике и в науках о жизни. Призовой фонд премии считается крупнейшим в мире – ее лауреаты получают по три миллиона долларов. Организаторы премии описывают ее как "крупнейшая научная премия в мире", а ее лауреатов как "настоящих рок-звезд". Цель организаторов, по их словам, – внести немного "суматохи" в мир научных премий.
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