Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов

Проект Event Horizon Telescope в апреле опубликовал первый снимок тени массивной черной дыры, полученный с помощью сети радиотелескопов, которые начали наблюдение за объектом в центре галактике М87 в апреле 2017 года.

"Свет наизнанку". Эксперт по космическим исследованиям о снимке черной дыры Ученые из проекта Event Horizon Telescope представили первый в истории снимок массивной черной дыры. О значении этого события в эфире радио Sputnik рассказал ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.

Проект Event Horizon Telescope объединяет несколько радиотелескопов в различных точках мира. В 2017 году сеть состояла из восьми аппаратов и будет расширяться.

Премия Breakthrough Prize была учреждена в 2013 году основателем компании Google Сергеем Брином, CEO компании Facebook Марком Цукербергом, председателем совета директоров Alibaba Group Джеком Ма и совладельцем инвестиционной фирмы Digital Sky Technologies и Mail.ru Group Юрием Мильнером. Вручается она за прорывные открытия в фундаментальной физике, математике и в науках о жизни. Призовой фонд премии считается крупнейшим в мире – ее лауреаты получают по три миллиона долларов. Организаторы премии описывают ее как "крупнейшая научная премия в мире", а ее лауреатов как "настоящих рок-звезд". Цель организаторов, по их словам, – внести немного "суматохи" в мир научных премий.