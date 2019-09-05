Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Ранее Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".

По словам главы Крыма, украинские политики до сих пор не осознали, что крымчане весной 2014 года на референдуме сделали цивилизационный выбор. При этом Аксенов оговорился, что решение о приглашении Зеленского в Крым принимает не он, а министерство иностранных дел России.