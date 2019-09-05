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РИА Новости

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

23:10 05.09.2019 (обновлено: 05:48 06.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
Ранее Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".
"Всем украинским политикам следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет. Чем быстрее они к этому придут – тем легче будет Украине и нам. Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите – хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым24".
По словам главы Крыма, украинские политики до сих пор не осознали, что крымчане весной 2014 года на референдуме сделали цивилизационный выбор. При этом Аксенов оговорился, что решение о приглашении Зеленского в Крым принимает не он, а министерство иностранных дел России.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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30 августа, 14:45РИА Новости
Новый глава МИД Украины рассказал о задаче "вернуть" Крым
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Сергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Чем больше мы вкладываем в Крым, тем большее желание у Украины вернуть Крым.
6 сентября, 05:35
XXyz1965
74131103
Да не поедет Зе в Крым.Ему как и всем остальным на незалэжной хорошо известно чей Крым и что никто в Крыму назад к обнищанию не хочет
6 сентября, 01:25
SPSergey Petrov
6011001
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