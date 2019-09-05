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РИА Новости

В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей

22:57 05.09.2019
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© Fotolia / viperfzkТаблетки
Таблетки
© Fotolia / viperfzk
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) приветствует решение кабмина о выделении средств для закупки зарубежных лекарств для детей, сообщается на сайте СПЧ.
Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.
"Мы в СПЧ приветствуем принятое решение о закупке лекарств, в которых нуждаются российские дети, за рубежом. Считаю, что это очень правильное, хотя и несколько запоздалое решение", - приводятся на сайте слова председателя Совета Михаила Федотова.
В СПЧ выразили надежду на то, что теперь матерям не придется покупать медикаменты в интернете, вместо этого они смогут приобрести их в аптеке или получить бесплатно в случае необходимости.
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Правительство РоссииСПЧДмитрий МедведевМихаил ФедотовРоссияОбщество
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