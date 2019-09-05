В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) приветствует решение кабмина о выделении средств для закупки зарубежных лекарств для детей, Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) приветствует решение кабмина о выделении средств для закупки зарубежных лекарств для детей, сообщается на сайте СПЧ.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.

"Мы в СПЧ приветствуем принятое решение о закупке лекарств, в которых нуждаются российские дети, за рубежом. Считаю, что это очень правильное, хотя и несколько запоздалое решение", - приводятся на сайте слова председателя Совета Михаила Федотова.