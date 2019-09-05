Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию

СУХУМ, 5 сен - РИА Новости. Команда занявшего третье место в первом туре выборов президента Абхазии кандидата Олега Аршбы поддержит во втором туре председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, который занял второе место, говорится в заявлении избирательного штаба Аршбы.

Указывается, что в четверг продолжились консультации между штабами Квицинии и Аршбы.

"В ходе встречи стороны действительно достигли согласия по всем вопросам. Таким образом, наше участие во втором туре голосования будет совместным с кандидатом в президенты Алхасом Квицинией", - говорится в сообщении.

В заявлении штаба не уточняется, на каких условиях штаб Аршбы поддерживает Квицинию. В штабе Квицинии сообщили РИА Новости, что договоренность достигнута "без условий".

Лидером команды Аршбы является экс-президент Абхазии Александр Анкваб, занимавший пост главы республики с 2011 по 2014 годы. Сам Анкваб в силу возраста не может участвовать в выборах. В случае победы Аршбы Анкваб претендовал бы на пост премьер-министра. Как считает эксперт, главный редактор газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг, электоральная поддержка Анкваба становится решающей во втором туре.

В четверг партия "Амцахара" заявила, что в случае победы Квицинии пост премьер-министра займет Аслан Бжания, который еще в апреле был госпитализирован в тяжелом состоянии и до сих пор находится на лечении.

Второй тур выборов президента пройдет 8 сентября. Для победы кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против. Порог явки составляет 25%.

На выборах Аршба набрал 22,56% голосов, вышедшие во второй тур действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и Квициния набрали 24,83% и 22,91% соответственно.