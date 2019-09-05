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РИА Новости

Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию

22:52 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Отари Аршба на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 сентября 2018
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Отари Аршба на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СУХУМ, 5 сен - РИА Новости. Команда занявшего третье место в первом туре выборов президента Абхазии кандидата Олега Аршбы поддержит во втором туре председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинию, который занял второе место, говорится в заявлении избирательного штаба Аршбы.
Указывается, что в четверг продолжились консультации между штабами Квицинии и Аршбы.
"В ходе встречи стороны действительно достигли согласия по всем вопросам. Таким образом, наше участие во втором туре голосования будет совместным с кандидатом в президенты Алхасом Квицинией", - говорится в сообщении.
В заявлении штаба не уточняется, на каких условиях штаб Аршбы поддерживает Квицинию. В штабе Квицинии сообщили РИА Новости, что договоренность достигнута "без условий".
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Лидером команды Аршбы является экс-президент Абхазии Александр Анкваб, занимавший пост главы республики с 2011 по 2014 годы. Сам Анкваб в силу возраста не может участвовать в выборах. В случае победы Аршбы Анкваб претендовал бы на пост премьер-министра. Как считает эксперт, главный редактор газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг, электоральная поддержка Анкваба становится решающей во втором туре.
В четверг партия "Амцахара" заявила, что в случае победы Квицинии пост премьер-министра займет Аслан Бжания, который еще в апреле был госпитализирован в тяжелом состоянии и до сих пор находится на лечении.
Второй тур выборов президента пройдет 8 сентября. Для победы кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против. Порог явки составляет 25%.
На выборах Аршба набрал 22,56% голосов, вышедшие во второй тур действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и Квициния набрали 24,83% и 22,91% соответственно.

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