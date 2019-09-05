Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы

Тюрьма Pentonville в Лондоне. Построена 176 лет назад

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Великобритании до конца сентября выйдет на свободу самая известная педофилка страны Ванесса Джордж, сообщает газета В Великобритании до конца сентября выйдет на свободу самая известная педофилка страны Ванесса Джордж, сообщает газета Daily Mail

В 2009 году женщину признали виновной в 13 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними и младенцами. Женщина снимала процесс надругательства над детьми и распространяла получившиеся фотографии. Своих жертв она находила в яслях, в которых работала.

Расследовавший дело против Джордж офицер полиции рассказывал, что на снимках, которые злоумышленница пересылала другим педофилам, было изображено "насилие над детьми в ужаснейшей, дьявольской форме".

От женщины отказались две ее дочери, пока она находилась в тюрьме. Супруг с ней развелся. В СМИ ее называют не иначе как "худшей" педофилкой в Британии.

По мнению властей, 49-летняя осужденная больше не представляет опасности для окружающих. Однако ей запретили приближаться к жертвам и ездить в некоторые города Великобритании.