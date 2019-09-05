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РИА Новости

Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы

22:51 05.09.2019 (обновлено: 23:14 05.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Ардаев Тюрьма Pentonville в Лондоне. Построена 176 лет назад
Тюрьма Pentonville в Лондоне. Построена 176 лет назад
© РИА Новости / Владимир Ардаев
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Великобритании до конца сентября выйдет на свободу самая известная педофилка страны Ванесса Джордж, сообщает газета Daily Mail.
В 2009 году женщину признали виновной в 13 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними и младенцами. Женщина снимала процесс надругательства над детьми и распространяла получившиеся фотографии. Своих жертв она находила в яслях, в которых работала.
Расследовавший дело против Джордж офицер полиции рассказывал, что на снимках, которые злоумышленница пересылала другим педофилам, было изображено "насилие над детьми в ужаснейшей, дьявольской форме".
От женщины отказались две ее дочери, пока она находилась в тюрьме. Супруг с ней развелся. В СМИ ее называют не иначе как "худшей" педофилкой в Британии.
По мнению властей, 49-летняя осужденная больше не представляет опасности для окружающих. Однако ей запретили приближаться к жертвам и ездить в некоторые города Великобритании.
Родителей пострадавших от действий Джордж детей будут оповещать о ее передвижениях.
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