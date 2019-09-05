Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере

"Когда я смотрю на информационные операции и электронную борьбу в киберсфере, то это позволяет мне начать то, что я назвал бы информационной борьбой. Сейчас мы много времени тратим на разработку концепций этого", - сказал он на конференции по разведке и национальной безопасности.