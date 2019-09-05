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РИА Новости

Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере

22:30 05.09.2019 (обновлено: 22:31 05.09.2019)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Военные США активно готовят концепции информационной борьбы в киберпространстве в преддверии выборов 2020 года, заявил в четверг глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти.
"Когда я смотрю на информационные операции и электронную борьбу в киберсфере, то это позволяет мне начать то, что я назвал бы информационной борьбой. Сейчас мы много времени тратим на разработку концепций этого", - сказал он на конференции по разведке и национальной безопасности.
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