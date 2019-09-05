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РИА Новости

В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами

22:17 05.09.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. США ожидают, что Россия и другие игроки будут пытаться влиять на американские выборы в 2020 году новыми методами, и ожидают состязательной борьбы в киберпространстве, заявил в четверг глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти.
"Думаю ли я, что русские и другие игроки будут соперничать в этом в 2020 году? Однозначно. И главная идея заключается в том, чтобы не оставить это безнаказанным, заставить их соперничать на всех направлениях", - сказал он на конференции по разведке и национальной безопасности.
По его словам, США знают, что их оппоненты сделали выводы из выборов в 2016 году, адаптировались и подготовили новые методы.
"Они будут очень стараться обойти нашу защиту, уменьшить последствия. Думаю, на самом деле, это будет довольно состязательно", - сказал генерал.
По его словам, остановить попытки повлиять на выборы в киберпространстве вряд ли возможно, но американская сторона постарается сделать так, чтобы это обошлось оппонентам максимально дорого.
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