В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. США ожидают, что Россия и другие игроки будут пытаться влиять на американские выборы в 2020 году новыми методами, и ожидают состязательной борьбы в киберпространстве, заявил в четверг глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти.

"Думаю ли я, что русские и другие игроки будут соперничать в этом в 2020 году? Однозначно. И главная идея заключается в том, чтобы не оставить это безнаказанным, заставить их соперничать на всех направлениях", - сказал он на конференции по разведке и национальной безопасности.

По его словам, США знают, что их оппоненты сделали выводы из выборов в 2016 году, адаптировались и подготовили новые методы.

"Они будут очень стараться обойти нашу защиту, уменьшить последствия. Думаю, на самом деле, это будет довольно состязательно", - сказал генерал.