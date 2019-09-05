"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ

ПАРИЖ, 5 сен – РИА Новости. Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе в случае присоединения к РПЦ будет новой структурой в составе Московского патриархата, при этом сохранит свою идентичность и автономность, говорится в заявлении секретариата Архиепископии.

Архиепископия русских приходов в Западной Европе ("Русский экзархат") была образована в 1924 году, позже вошла в состав Константинопольского патриархата и имела статус патриаршего экзархата. В 2018 году Константинопольский патриархат решил упразднить статус Патриаршего экзархата у Архиепископии, что означало ее фактическое упразднение как отдельной структуры и переподчинение около 120 приходов митрополиям западной Европы. В 2019 году чрезвычайное общее собрание Архиепископии отказалось выполнить постановление Константинополя и решило пересмотреть юрисдикцию Архиепископии.

Вопрос о присоединении Архиепископии к Московскому патриархату будет рассмотрен на заседании генеральной ассамблеи в субботу, 7 сентября.

"Предлагаемый текст (о присоединении к Московскому патриархату - ред.) - это не новый устав, а хартия (Gramota, эквивалент томоса), целью которой является обеспечение канонического существования Архиепископии в полном сохранении ее идентичности, (территориальной) целостности и режима работы (административная и финансовая автономия), как зафиксировано в действующем уставе (и отменено Константинопольским патриархатом)", - говорится в коммюнике секретариата Архиепископии.

Отмечается, что предложенный в проекте канонический статус будет статусом полноценной, автономной Архиепископии, а не статусом "патриархального экзархата", который не был архиепископией или даже не был епархией в организации Константинопольского патриархата. "Он будет представлять собой в составе Московского патриархата новый тип церковного образования (структуры), который будет добавлен в устав Московского патриархата с тем же титулом, что и другие структуры, такие как Русская православная церковь за рубежом, и отличаться от Патриаршего экзархата в Западной Европе (созданного недавно)…" - сообщают в секретариате Архиепископии.

При этом отмечается, что присоединение "Русского экзархата" в Западной Европе к РПЦ способно защитить его от неожиданного и произвольного упразднения. "Такая интеграция в устав Московского патриархата способна защитить Архиепископию от неожиданного и произвольного упразднения (которое совершено 27 ноября 2018 года Константинопольским Патриархатом и подтверждено 3 сентября 2019 года…)", - говорится в документе.

Вместе с тем подчеркивается, что Архиепископия сохранит свое юридическое существование согласно французскому законодательству, что обеспечит ее автономию.