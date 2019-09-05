Nokia перевыпустила легендарную раскладушку

На мероприятии показали пять новинок: три кнопочных телефона и два смартфона с сенсорным экраном. Как сообщается на сайте HMD Global, бюджетные новинки Nokia 7.2 и Nokia 6.2 выглядят одинаково, однако имеют ряд отличающихся характеристик. Оба смартфона оснащены 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD и тройной камерой, в случае 7.2 — с технологией Quad Pixel и оптикой Zeiss. Nokia 7.2 использует процессор Snapdragon 660, модель 6.2 — чип Snapdragon 636. Nokia 6.2 доступен в вариантах с тремя гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти, либо четыремя и 64 гигабайтами соответственно. Nokia 7.2 представлен в вариантах на четыре и шесть гигабайт "оперативки", при этом объем встроенной памяти составляет 64 гигабайта в обеих модификациях.