Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений

ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Золотое-5, Лозовое и город Ясиноватая, где находится крупный железнодорожный узел. Об этом сообщили представители Народной милиции ДНР и ЛНР.

Первый обстрел из миномета, гранатомета и стрелкового оружия произошел в 18:10. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий подчеркнул, что подразделения республики не поддались на провокации и продолжили соблюдать перемирие.

В 20:05 украинские силовики открыли огонь из гранатомета по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое. Жертв среди мирного населения удалось избежать.

С 18:05 до 20:15 с направления Авдеевки военные выпустили 28 мин по окраинам Ясиноватой, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ясиноватая - подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и Авдеевкой и регулярно подвергается обстрелам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.