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РИА Новости

Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений

21:55 05.09.2019 (обновлено: 22:23 05.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками
Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Золотое-5, Лозовое и город Ясиноватая, где находится крупный железнодорожный узел. Об этом сообщили представители Народной милиции ДНР и ЛНР.
Первый обстрел из миномета, гранатомета и стрелкового оружия произошел в 18:10. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий подчеркнул, что подразделения республики не поддались на провокации и продолжили соблюдать перемирие.
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В 20:05 украинские силовики открыли огонь из гранатомета по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое. Жертв среди мирного населения удалось избежать.
С 18:05 до 20:15 с направления Авдеевки военные выпустили 28 мин по окраинам Ясиноватой, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Ясиноватая - подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и Авдеевкой и регулярно подвергается обстрелам.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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