В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками

ОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, выпустив около 30 мин, заявили журналистам в Народной милиции ДНР.

"С 18.05 до 20.15 (совпадает с мск – ред.) с направления Авдеевки (под контролем Киева – ред.) по мирным окраинам Ясиноватой вооруженные формирования Украины выпустили 28 82-миллиметровых мин, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции.