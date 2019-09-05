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РИА Новости

В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками

21:51 05.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, выпустив около 30 мин, заявили журналистам в Народной милиции ДНР.
"С 18.05 до 20.15 (совпадает с мск – ред.) с направления Авдеевки (под контролем Киева – ред.) по мирным окраинам Ясиноватой вооруженные формирования Украины выпустили 28 82-миллиметровых мин, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции.
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Ясиноватая - подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой и регулярно подвергается обстрелам. В Ясиноватой расположен крупный железнодорожный узел.
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