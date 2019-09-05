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РИА Новости
Война в Сирии

Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных

21:47 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших военнослужащих сирийской армии, сообщается на сайте омбудсмена.
Подчеркивается, что омбудсмен пообщалась с детьми и посмотрела, в каких условиях они живут и учатся.
По словам руководителя образовательного учреждения Марьямы Джамаль, которую цитируют на сайте, дети не только осваивают школьную программу, но и изучают русский язык и занимаются в различных кружках и секциях. Школьники обеспечены питанием и уходом, а после занятий тех ребят, у кого есть родственники, забирают домой.
"У этих детей очень непростая судьба, все они потеряли одного или обоих родителей, они стали свидетелями страшных событий. И поэтому важно, что в этих стенах они находят не только знания, но и заботу, которой им так не хватает. Я уверена с таким подходом, эти дети вырастут полноценными членами общества, настоящими патриотами своей страны", - приводятся на сайте слова Кузнецовой.
Уполномоченный также ознакомилась с работой детского сада при школе и провела встречу с главой управления школ для детей погибших военнослужащих Шахирой Фаллюх.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019
17:00РИА Новости
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