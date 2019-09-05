Сборная российской прессы обыграла команду Пензенской области в хоккей

ПЕНЗА, 5 сен - РИА Новости. Товарищеский хоккейный матч между командой Пензенской области и сборной российской прессы в четверг в Пензе завершился победой гостей, сообщила пресс-служба правительства области.

Встреча прошла на льду спортивно-зрелищного комплекса "Дизель-Арена" и завершилась со счетом 6:5.

"Я благодарю команду соперников за то, что они нашли время и откликнулись на наше приглашение, позволили подарить пензенцам яркий спортивный праздник… В этом году команда наших соперников усилена - в нее включены чемпионы мира по хоккею, обладатели кубков мира", - цитирует слова губернатора, капитана сборной Пензенской области Ивана Белозерцева пресс-служба правительства.

В ноябре прошлого года пензенская сборная уже играла с командой российских журналистов, но тогда хозяева выиграли со счетом 7:4. Глава региона отметил, что на пензенской земле всегда чтились спортивные традиции и поддерживался интерес жителей к здоровому образу жизни.

В пресс-службе отметили, что нынешняя встреча двух хоккейных команд прошла в рамках всероссийского молодежного медиафорума "mediaАкцент", который открылся в четверг в Пензе и собрал более 200 молодых журналистов из 40 регионов России. Организаторами медиафорума выступают правительство области, министерство образования региона, областной департамент информационной политики и СМИ, министерство культуры и туризма области, Пензенский государственный университет и Пензенский государственный технологический университет. Форум поддержан на грантовом конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую платформу АНО "Россия — страна возможностей".