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РИА Новости
Пензенская область

Сборная российской прессы обыграла команду Пензенской области в хоккей

21:41 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТоварищеский хоккейный матч
Товарищеский хоккейный матч
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ПЕНЗА, 5 сен - РИА Новости. Товарищеский хоккейный матч между командой Пензенской области и сборной российской прессы в четверг в Пензе завершился победой гостей, сообщила пресс-служба правительства области.
Встреча прошла на льду спортивно-зрелищного комплекса "Дизель-Арена" и завершилась со счетом 6:5.
"Я благодарю команду соперников за то, что они нашли время и откликнулись на наше приглашение, позволили подарить пензенцам яркий спортивный праздник… В этом году команда наших соперников усилена - в нее включены чемпионы мира по хоккею, обладатели кубков мира", - цитирует слова губернатора, капитана сборной Пензенской области Ивана Белозерцева пресс-служба правительства.
В ноябре прошлого года пензенская сборная уже играла с командой российских журналистов, но тогда хозяева выиграли со счетом 7:4. Глава региона отметил, что на пензенской земле всегда чтились спортивные традиции и поддерживался интерес жителей к здоровому образу жизни.
Виды Пензы
20:35Пензенская область
Более 200 молодых журналистов собрались на медиафоруме в Пензе
В пресс-службе отметили, что нынешняя встреча двух хоккейных команд прошла в рамках всероссийского молодежного медиафорума "mediaАкцент", который открылся в четверг в Пензе и собрал более 200 молодых журналистов из 40 регионов России. Организаторами медиафорума выступают правительство области, министерство образования региона, областной департамент информационной политики и СМИ, министерство культуры и туризма области, Пензенский государственный университет и Пензенский государственный технологический университет. Форум поддержан на грантовом конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую платформу АНО "Россия — страна возможностей".
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Пензенская областьИван БелозерцевРосмолодежьПензенский государственный университетПензаПензенская областьРоссия
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