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РИА Новости
Ситуация в Судане

Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны

21:37 05.09.2019
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© AFP 2019 / Ebrahim HamidВид Хартума, Судан
Вид Хартума, Судан
© AFP 2019 / Ebrahim Hamid
КАИР, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук в четверг вечером обнародовал состав нового правительства страны, министром иностранных дел стала женщина, об этом он сообщил на проведенной в Хартуме пресс-конференции, трансляцию которой ведут спутниковые телеканалы.
В четверг Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны. В него вошли 19 министров и 6 государственных министров.
Впервые в истории арабского мира пост главы МИД заняла женщина - Асма Абдалла. Генерал-лейтенант Джамал Амру назначен министром обороны, главой МВД стал генерал-лейтенант Тарифи Идрис.
На каждую министерскую должность предлагалось три кандидата, "чтобы премьер-министр смог выбрать лучших". При этом гражданская оппозиция представила кандидатуры на все министерские посты за исключением глав министерств обороны и внутренних дел, так как руководителей силовых ведомств, согласно ранее достигнутым договоренностям, должны были определить суданские военные.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
18:30Ситуация в Судане
Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны
Новый премьер Судана был приведен к присяге 21 августа. Хамдука на пост председателя правительства выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.
Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
21 августа, 22:28Ситуация в Судане
В Судане вступил в должность новый премьер-министр
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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