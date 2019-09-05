Трамп распорядился выделенными на "сдерживание России" деньгами по-своему

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп взял почти 800 миллионов долларов из программы по военно-политическому сдерживанию России, чтобы профинансировать строительство стены на сухопутной границе с Мексикой, заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

"В дополнение к средствам, украденным из экономики штатов и местной экономики по всей стране, президент Трамп забирает 771 миллион долларов из Европейской оборонной инициативы. Эта программа, которую затребовали командующие нашими вооруженными силами, спланирована таким образом, чтобы реагировать на российскую агрессию в Европе", - говорится в письменном заявлении Шумера.

Он напомнил, что Трамп "медленно продвигается" в вопросе о военной помощи Украине. Таким образом, Трамп уже дважды помог президенту России Владимиру Путину "подрывать НАТО и трансатлантические отношения", негодует Шумер.

"Президент Трамп вновь ставит Владимира Путина превыше безопасности американского народа и союзников. Сокращать финансирование, используемое для укрепления наших верных европейских союзников против российской агрессии, и лишь для того, чтобы продвигать политически мотивированный проект саморекламы президента ... это возмутительно, неправильно, это ослабляет нашу национальную безопасность", - добавил Шумер.

"Раздражает и возмущает, что за две недели нынешний президент обеспечил две победы противнику Америки Владимиру Путину", - заключил Шумер, попутно вновь обвинив Россию в подготовке вмешательства в очередные выборы в США (Москва это отрицает).

По заявлению Шумера, конгресс "не потерпит узурпации" его прерогативы - ведению контроля над всеми расходами. При этом Шумер не сказал, что именно хотят предпринять в связи с действиями Трампа демократы в конгрессе.

Ранее администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.

Трамп предпринял односторонние шаги после ряда неудачных попыток добиться от конгресса финансирования строительства стены. Из-за этих разногласий в начале 2019 года федеральное правительство жило более месяца без одобренного бюджета, что привело к сокращению работы ряда министерств и ведомств.