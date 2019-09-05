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РИА Новости

Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования

21:29 05.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность избирателей в единый день голосования восьмого сентября, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
"Сил и средств достаточно для качественной организации безопасности. Она будет обеспечена в необходимом объеме, чтобы граждане-избиратели и члены комиссий чувствовали себя в безопасности", - приводятся его слова на сайте ведомства.
Уточняется, что межведомственными комиссиями с участием росгвардейцев уже обследовано более 19 тысяч мест голосования и хранения избирательной документации. Ежесуточно будет задействовано 6,5 тысяч нарядов вневедомственной охраны.
Росгвардия дополнительно привлечет более 7 тысяч сотрудников вневедомственной охраны.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Трансляция изображений с камер наблюдения, установленных на избирательных участках
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