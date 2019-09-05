Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность избирателей в единый день голосования восьмого сентября, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Сил и средств достаточно для качественной организации безопасности. Она будет обеспечена в необходимом объеме, чтобы граждане-избиратели и члены комиссий чувствовали себя в безопасности", - приводятся его слова на сайте ведомства.

Уточняется, что межведомственными комиссиями с участием росгвардейцев уже обследовано более 19 тысяч мест голосования и хранения избирательной документации. Ежесуточно будет задействовано 6,5 тысяч нарядов вневедомственной охраны.

Росгвардия дополнительно привлечет более 7 тысяч сотрудников вневедомственной охраны.