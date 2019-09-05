"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она в основном говорила и пела на русском языке. Ее слова Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она в основном говорила и пела на русском языке. Ее слова приводит газета Neatkarīga.

Вейдемане считает, что исполнительница "опустилась до уровня национальных аборигенов", позволив себе говорить на русском, который понимает большая часть жителей города. По словам журналистки, многие латыши обиделись на Вайкуле и покинули мероприятие.

Она также отметила, что никогда не сражалась против иностранных языков и считает владение ими большим преимуществом.

"Есть только некоторые этические правила, чтобы ситуация с использованием языка не стала свинской. Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь — латышский. <…> Это просто вопрос уважения, и все", – считает она.

В Латвии, население которой составляет около двух миллионов человек, около 40% являются русскоязычными. В стране только один государственный язык – латышский, русский имеет статус иностранного.